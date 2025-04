Rzadko niestety jest tak, że byli małżonkowie oraz ich obecni partnerzy tworzą w miarę zgraną paczkę, w której łatwo o porozumienie. A w takim układzie trudno cokolwiek ze sobą uzgodnić. Podpowiadamy więc kilka rozwiązań, które pomogą ci sprostać zadaniu.

Jak zaplanować święta?

Po rozwodzie ty i twój były mąż jakoś doszliście do porozumienia i obecnie wasze stosunki są całkiem poprawne. Niestety nadal walczą ze sobą wasze rodziny. I jak w tej sytuacji uwzględnić potrzeby naszych dzieci? – głowisz się.

Skoro nie uda się razem zasiąść przy stole, porozmawiajcie, jak sprawiedliwie podzielić między siebie świąteczne dni. W ten sposób możecie uniknąć niepotrzebnych rodzinnych niesnasek, a pociechy w te wyjątkowe dni będą mogły cieszyć się bliskością obojga rodziców.

Jak podzielić się opieką nad dziećmi w czasie świąt?

Marzysz o miłej, bezstresowej Gwiazdce, ponieważ co rok kłócicie się ze swoim „eks” o to, jak w tym czasie podzielicie się dziećmi. Co zatem robić?

Nie pozwól, żeby dzieci stały się ofiarami negatywnych emocji. Nawet, gdy twój żal do byłego męża jest w pełni uzasadniony, dla nich to bardzo ważne, że w święta będą mogły spotkać się także z ojcem, którego nie mają przecież na co dzień.

Co zrobić, gdy były mąż ma nową rodzinę?

Odkąd twojemu „byłemu” urodziło się w jego nowym związku dziecko, wasza pociecha niezbyt chętnie odwiedza ojca. – Może więc lepiej, by w święta syn tam nie jechał? – zastanawiasz się. Niech więc syn czy córka jadą do taty, ale wcześniej koniecznie porozmawiaj z byłym mężem o problemie zazdrości pomiędzy dziećmi. Wasz syn czy córka powinni czuć, że uczucia ojca wobec nich się nie zmieniły.

Nie nastawiaj dziecka przeciwko bratu czy siostrze z nowego związku ojca . Nie musisz roztkliwiać się nad maluchem, ale miłym gestem będzie np. kupienie niemowlęciu grzechotki, którą dostanie w święta od starszego braciszka.

Jak zachować się wobec dzieci partnera?

Twój mąż ma dzieci z poprzedniego związku. Aby w czasie Gwiazdki nie zabrakło im taty, ustaliliście z partnerem, że jednego dnia świąt będą gościć u was. Przygotuj się więc na to, że mogą być o ciebie zazdrosne, demonstrować niechęć, a nawet niezbyt skrywaną wrogość i staraj się odnieść się do tego ze zrozumieniem.

Traktuj pociechy twojego partnera ciepło, serdecznie, ale też nie przesadzaj z czułościami. Domaganie się całusów na powitanie czy przy dzieleniu się opłatkiem może je krępować, a nawet gniewać.

Na podstawie artykułu z Pani Domu