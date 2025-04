Święta- za co je kochamy, a za co nienawidzimy?

Jedni nie mogą się ich doczekać, a inni marzą, aby się wreszcie skończyły. W czym tkwi fononem bożonarodzeniowej magii?

Aura Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla wszystkich. To jeden, jedyny dzień w roku, który owiany jest wyjątkową magią oczekiwania, radości i świątecznej krzątaniny. To również doskonały moment do rodzinnych spotkań, na które w ciągu roku czasami brakuje okazji. To właśnie w Wigilię, wszyscy wspólnie zasiadamy do stołu. Czy jednak, święta to same zalety? Niestety. Nie każdy przezywa je tak samo.



Kochamy Boże Narodzenie za:

wyjątkowy nastrój, którym nas otacza: tajemniczość, ciepło i wspólną bliskość

chwilę oddechu, który pozwalają złapać i zastanowić się chwilę nad tym co mamy

możliwość przypomnienia sobie beztroskiego dzieciństwa

wyjątkowe zapachy: pierniczków, domowego ciasta, przyprawy korzennej i mandarynek - to wszystko sprawia, że stajemy się zrelaksowani i na chwilę odrywamy się od codziennej gonitwy i skupiamy się na tym co najważniejsze, na rodzinie.

radość jaką daje obdarowywanie najbliższych. Sprawianie innym przyjemności, nawet drobnych, działa na nas jak balsam na duszę. Dzięki temu czujemy się potrzebni, kompetentni i wyjątkowi.

Dlaczego niektórzy nie znoszą świąt?

Dla niektórych, Boże Narodzenie to wyjątkowo trudny okres. Czas, zadumy i powrotów do momentów, o których wolelibyśmy zapomnieć.

Magia świątecznej wieczerzy nie sprzyja tym, którzy nie mają własnego, pewnego kąta lub rodzinnego domu, w których ktoś na nich czeka.

To czas próby dla tych, których świąteczne standardy - kupowanie karpia, choinki i licznych prezentów, przewyższa zasobność portfela. Wielu z nas, zadłuża się, aby spełnić oczekiwania najbliższych.

To trudny moment, dla osób samotnych. To właśnie w tym okresie najbardziej nasilają się symptomy depresyjne, a nawet samobójcze.

Pamiętaj! W trakcie świątecznych przygotowań, nie zapominaj o tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Wspieraj akcje charytatywne, dla osób biednych i samotnych. Zaangażuj się np. w akcję ŚWIĄTECZNEJ PACZKI, tu nawet twoja pomoc będzie nieoceniona! Pamiętaj - nawet najdrobniejsze datki, czy produkty, mogą sprawić, że czyjeś święta, znów staną się piękne.