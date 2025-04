Szacunek kluczem do sukcesu

Jakie znaczenie w naszym życiu ma szacunek? Jaką rolę odgrywa w konfliktach między ludźmi? Czy można zażegnać konflikt okazując szacunek przeciwnikowi?

Reklama

Faktem jest, że często denerwują nas nie sytuacje, w których się znajdujemy, lecz to, jak w tych sytuacjach odnoszą się do nas inni ludzie. Gdy coś idzie nie po naszej myśli, budzi to w nas niezadowolenie. W takich sytuacjach łatwo o konflikty. Wiele zależy wtedy od tego, jak zachowa się druga strona potencjalnego konfliktu: czy zareaguje agresją, czy może wykaże zrozumienie dla naszej złości? Kluczem do sukcesu w takich sytuacjach jest okazywanie innym szacunku. Szacunku wobec ich uczuć, emocji, doświadczeń i życia.

Jak to osiągnąć? Powszechnie znana jest zasada „szanuj siebie, a inni będą Cię szanować”. Jednak obowiązuje również zasada „szanuj innych, a oni będą szanować Ciebie”. Jak to osiągnąć? Niektórzy z nas nawet nieświadomie mogą robić coś, co inni mogą odbierać jako brak szacunku względem nich. Pamiętaj więc o tym, aby:

Słuchać – bo rozmówca zawsze widzi, czy poświęcasz mu uwagę i jest to dla niego ważne. Nie zapominaj o kontakcie wzrokowym, odpowiednich gestach i mimice.

Wykazywać się empatią – nikt nie wymaga od Ciebie szczególnych zdolności w tym względzie, nie każdy potrafi wczuć się w sytuację drugiego człowieka. Postaraj się jednak okazać zrozumienie dla uczuć rozmówcy i dla sytuacji, którą opisuje. Jeśli to możliwe, odnieś się do jego sytuacji, wskaż jak sam czułbyś się na jego miejscu. Nie staraj się jednak w ten sposób przekierować rozmowy na swoją osobę.

Wykazywać zainteresowanie – zwłaszcza, gdy rozmówca wydaje się poirytowany lub odniósł wcześniej wrażenie, że go nie słuchasz. Z pewnością mile go zaskoczy Twoje pytanie o jakiś szczegół lub dalszy rozwój któregoś z wątków jego opowieści.

Proponować pomoc – w ten sposób wykażesz prawdziwe zainteresowanie ich sprawami i problemami. Jeśli zaś wcześniej próbowali wymóc na Tobie jakieś działanie, Twoja bezpośrednia propozycja może sprawić, że stracą rezon. Z pewnością jednak nie pomyślą, że ich nie szanujesz.

Reklama

Urszula Skirtun