Każda z nas wkracza w małżeństwo z bagażem, jakim są doświadczenia wyniesione z własnej rodziny. A taka scheda nie zawsze działa na korzyść związku. Choć przeszłości nie da się zmienić, to jednak można sprawić, że nie będzie ona komplikować nam życia.

Rodzice mają wpływ na związki miłosne swoich dzieci. Nierzadko pragniemy, by np. nasze małżeństwo przypominało to, którego obraz wyniosłyśmy z rodzinnego domu. Bywa też odwrotnie – za nic w świecie nie chcemy powielić takiego modelu relacji z partnerem, jaki wypracowali sobie nasi rodzice.

Szczególny wpływ na życie uczuciowe ma emocjonalna więź z ojcem. To ona bowiem nadaje główny ton naszym późniejszym stosunkom z mężczyznami. Decyduje m.in. o tym, jakich partnerów sobie wybieramy, kim same jesteśmy w związkach oraz jaki kształt te układy przybierają. Co to oznacza?

Zakochując się, nieświadomie szukamy w partnerze tego, co kiedyś dawał nam ojciec. Albo przeciwnie – oczekujemy od wybranka tego, czego w dzieciństwie tata nam poskąpił. Zaś tego rodzaju wzorce bywają nieraz bardzo ciężkim bagażem, który skutecznie komplikuje nasze relacje z ukochanym. Na szczęście wcale nie musi tak być! Sprawdź, w jakim stopniu emocjonalna więź z ojcem może wpływać na twoje uczuciowe wybory oraz jakich błędów warto unikać, aby zbudować szczęśliwy, trwały związek wolny od rodzinnych obciążeń:

Typ 1 - opiekuńczy i czuły

Twój tata lubił okazywać ci swoją miłość, nie szczędził pochwał i komplementów. W trudnych chwilach wspierał cię, wiele wybaczał i nigdy go przy tobie nie zabrakło, gdy go potrzebowałaś. Koleżanki

często zazdrościły ci takiego wspaniałego taty, a ty nie ukrywałaś, że ojciec zawsze był i jest dla ciebie największym autorytetem. Również mama czuła się przy nim szczęśliwa, bo doskonale sprawdzał się w roli kochającego, odpowiedzialnego męża.

Kogo szukasz? Takiego samego mężczyzny jak twój tata. Niestety, możesz mieć trudności ze znalezieniem go, bo rzadko który facet jest w stanie sprostać aż tak wysokim standardom.

Ważne wskazówki. Już spotkałaś kogoś podobnego do ojca? Wspaniale. Pamiętaj jednak, że oczekując od ukochanego bezgranicznego oddania, to samo powinnaś dawać mu w zamian. Lepiej zbyt często nie porównuj partnera do ojca ani też nie próbuj dokładnie kopiować w swoim związku relacji z tatą. Inaczej twój mężczyzna może czuć na sobie presję bycia kopią teścia, co nigdy nie służy budowaniu autentycznej bliskości.

Typ 2 -zimny i surowy

Rzadko zdobywał się na czułe gesty czy miłe słowa. Za to często cię krytykował, beształ i miał pretensje. Nie tylko wiele od ciebie wymagał. Stale również dawał ci do zrozumienia, że jako jego córka sprawiasz mu głęboki zawód i czuje się tobą rozczarowany. Podobnie oschle i nieprzystępnie ojciec zachowywał się wobec mamy. Mogło być ci przykro, że wciąż jej dokucza, nie szanuje lub w domu panują wiecznie awantury. Dlatego rodzinne gniazdo opuściłaś stęskniona za bliskością i w przekonaniu, że jesteś niewiele warta. Nie dostrzegasz swoich kobiecych atutów. Sądzisz, że trudno cię kochać, bo na miłość trzeba sobie czymś zasłużyć.

Kogo szukasz? Mężczyzny będącego przeciwieństwem taty. Jednak... możesz stworzyć związek z kimś równie dominującym i emocjonalnie niedostępnym jak twój ojciec. Bolesne doświadczenia z dzieciństwa często zostają bowiem powielone w dorosłym życiu. A dzieje się tak dlatego, że nieświadomie budujemy relacje podobne do tych, które są nam najlepiej znane.

Ważne wskazówki. Nie wiąż się z kimś tylko dlatego, że to pierwszy mężczyzna, który okazał ci swoje zainteresowanie. Daj sobie czas, aby lepiej poznać swego wybranka. Spotkałaś kogoś, komu wprawdzie daleko do ideału, ale liczysz, że gdy się pobierzecie, on się zmieni? Złudne nadzieje... Zwykle jest tak, że wszystkie cechy partnera, które teraz oceniasz jako negatywne, po ślubie jeszcze bardziej się wyostrzają. Efekt? Będziesz dzielić życie z człowiekiem stale zawodzącym cię i niezdolnym do dania ci tego, czego w nim szukasz. Pracuj nad poczuciem własnej wartości. Pamiętaj, jesteś wspaniała i wyjątkowa. Masz prawo do szacunku i miłości jak każdy!

Typ 3 - nieobecny lub wiecznie zajęty

Nie poznałaś go, bo wcześnie cię osierocił lub np. porzucił mamę jeszcze przed twoimi narodzinami. Albo twoi rodzice rozwiedli się, gdy byłaś małą dziewczynką, a tata potem już cię nie odwiedzał lub robił to bardzo rzadko. Ojca mogło ci również brakować dlatego, że dużo pracował, stale był czymś zajęty czy zdecydował się np. na długotrwałą emigrację zarobkową. Wychowywana zaś tylko przez mamę czułaś się przez tatę odtrącona, niechciana i nieustannie za nim tęskniłaś. Teraz boisz się ufać mężczyznom, bo nie chcesz, by partner zostawił cię tak, jak kiedyś zrobił to ojciec. Brakuje ci też wzorca intymnego związku – od rodziców wszak go nie otrzymałaś.

