Przeżyłaś rozstanie i zamierzasz ponownie się związać. Dręczy cię jednak obawa: czy drugi raz się uda? Spokojnie. Podpowiemy ci, jak uwolnić się od niepokoju i zbudować swoje szczęście na nowo.

Ważne, aby na nowy związek nie decydować się zbyt szybko. Powód? Rozpoczynanie kolejnego etapu w życiu, nim jeszcze opadną emocje po nieudanym związku, może poważnie utrudnić start nowej rodzinie. Zranione poprzednim niepowodzeniem oczekujemy, że np. drugi partner będzie się różnił od ekspartnera jak pozytyw od negatywu. A wtedy wystarcza nawet drobna sprzeczka, by spanikować („On jest taki sam!”), i zacząć odgrywać się na nowym partnerze za wszystkie uchybienia jego poprzednika. A zatem... nie śpiesz się. Cierpliwie poczekaj, aż miną stare pretensje, gniew, ból i dopiero wtedy zacznij planować kolejny związek. Psychologowie twierdzą, że na odzyskanie pełnej równowagi potrzeba co najmniej dwóch lat, a jeśli rany są bardzo głębokie – nawet więcej.

Twój niepokój związany ze związaniem się na nowo nasila fakt, że nowy partner jest również po przejściach? Boisz się, że on może zacząć np. powtarzać błędy z poprzedniego związku? Bez względu na to, czy rozstanie masz za sobą tylko ty, czy obydwoje, warto uważnie przyjrzeć się swoim miłosnym obawom i... wyciągnąć z nich wnioski.

Co zrobić, gdy martwisz się o seks?

Podejmując na nowo kontakty seksualne, masz prawo odczuwać pewien niepokój – szczególnie jeśli w twoim poprzednim związku nie najlepiej się pod tym względem układało. Pamięć o tamtych doświadczeniach może utrudniać ci intymne porozumienie z obecnym partnerem. Jak pokonać trudności?

Postaraj się nie demonizować drobnych kłopotów. Możliwe, że przywykłaś do określonych pieszczot czy słów swego eks i potrzebujesz po prostu więcej czasu, by otworzyć się na całkiem nowe doznania.

Porozmawiaj ciepło z partnerem, poproś go o cierpliwość. A sama, choć bywa to trudne, spróbuj zaakceptować jego inność. Zamiast np. stale go w łóżku instruować, pozwól, by grę wstępną prowadził po swojemu. A gdy zaproponuje pozycję seksualną, do której dotychczas odnosiłaś się raczej z rezerwą, daj mu szansę.

Problemy was przerosły? Poszukajcie pomocy u seksuologa. Wasze życie intymne na pewno na tym skorzysta.

Co zrobić, gdy niepokoi Cię przeszłość partnera?

Czy on będzie miał dla mnie czas, skoro musi widywać się ze swoimi dziećmi? Dlaczego tak długo od nich nie wraca? Czy nigdy nie będę mieć go na wyłączność? Tego rodzaju pytania nurtują niejedną z nas, ponieważ zazwyczaj pragniemy, by rozwiedziony ukochany na dobre zamknął za sobą przeszłość i zajął się wyłącznie nami.

Spróbuj zaakceptować fakt, że on wciąż kocha dzieci z tamtego związku i szuka kontaktu z nimi. Spędzał przecież z nimi czas, patrzył, jak dorastały i wciąż czuje się za nie odpowiedzialny. Pomyśl, czy szanowałabyś go, gdyby nagle zapomniał, że jest ojcem?

Pomyśl, czy szanowałabyś go, gdyby nagle zapomniał, że jest ojcem? Nie traktuj jego byłej żony jak rywalki. Nie staraj się być od niej bardziej zmysłowa, lepiej gotować i ładniej się ubierać. Po co masz się z nią ścigać? Przecież twój mężczyzna właśnie dlatego chce być z tobą, że jesteś inna!

Masz wrażenie, że on bardziej przejmuje się sprawami swojej byłej żony niż tymi, które was łączą? Porozmawiajcie o tym. Powiedz, że nie musi interesować się zepsutym kranem swojej eks, bo od tego są hydraulicy. Staraj się jednak unikać oskarżycielskiego tonu. Skoncentruj się na podawaniu faktów. Uwaga w rodzaju: „Ostatnio nigdzie nie wychodziliśmy razem" zabrzmi lepiej niż złośliwość w rodzaju:„Proszę bardzo, idź z nią na romantyczny spacer, ja poczekam".

Co zrobić, by polubiły go Twoje dzieci?

To prawda, ponowny związek matki jest dla większości dzieci dużym stresem. Nie czuj się wiec zaskoczona, jeśli syn czy córka początkowo odniesie się do twojego nowego partnera z niechęcią. Pociecha może obawiać się zepchnięcia na drugi plan i być o ciebie zazdrosna. Dlatego też musisz postępować wyjątkowo taktownie.

Cierpliwie tłumacz dziecku, że wcale nie musi od razu pokochać mężczyzny, który tobie stał się bliski („Wiem, że ojciec zawsze będzie dla ciebie najważniejszy. Mam jednak nadzieję, że kiedy się bliżej z Jarkiem poznacie, zostaniecie przyjaciółmi”).

Nie pozwalaj, aby pociecha traktowała partnera niegrzecznie. Jeżeli będzie np. ostentacyjnie ignorować jego prośby czy w rozmowie z nim użyje brzydkiego wyrazu – spokojnie przypomnij, że uprzejmość obowiązuje także wobec tych osób, których się nie lubi.

Umówcie się z partnerem, że on – przynajmniej początkowo – nie będzie dzieci dyscyplinował, tylko pozostawi to tobie. Sam natomiast skoncentruje się na budowaniu z nimi serdecznej więzi. Jeśli twój mężczyzna będzie postępować delikatnie i z wyczuciem, jest spora szansa, że z czasem sytuacja się unormuje.



Co zrobić, kiedy szkoda Ci dawnych zwyczajów?

Często oczekujemy że wiele spraw w nowym związku będzie wyglądać tak samo jak w poprzednim. To zła droga, twierdzą psychologowie. Wiążąc się z kimś na nowo, warto otworzyć się na zmiany!

