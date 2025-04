„Wszystkim nam brakuje szczęścia”..... ale nie musi tak być. Żeby być szczęśliwym wystarczy stosowanie paru prostych zasad, które pomagają nam żyć w zgodzie ze samym sobą.

Szukaj pozytywów

W każdej najgorszej nawet sytuacji szukaj stron pozytywnych, w ten sposób każdą porażkę można przeobrazić w sukces. Np. Jeżeli nie dostałeś pracy o którą się ubiegałeś, uznaj że widocznie nie była dla ciebie, mogło Cię w niej spotkać coś złego i na pewno znajdziesz lepsza. Jeżeli zraniła Cię Twoja ukochana osoba przemyśl czego się przez to nauczyłeś i wykorzystaj to w przyszłości.



Żyj w zgodzie ze sobą

Wierz, że to co robisz jest ważne i wartościowe, nawet jeżeli „zawijasz coś w sreberka”. Uświadom sobie wszystkie swoje cechy nawet te negatywne, spróbuj pokonywać swoje wady. Odpowiedz sobie sam czy nie masz sobie nic do zarzucenia, jeżeli coś się znajdzie, napraw to – pamiętaj, że każdy może popełnić błąd! Naucz się zapominać i wybaczać sobie te błędy, jak powiedział E.J. Phelps: „Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego!”

Żyj w zgodzie z ludźmi

Nie szukaj w ludziach złych intencji. Nie przypisuj osobom Ci bliskim cech których nie posiadają, a

jeżeli posiadają jakieś, które Cię drażnią zaakceptuj je a nie staraj się na siłę narzucać swoich zachowań wszystkim z otoczenia. Bądź uczynny, uczciwy wierny ideałom i uśmiechnięty a ludzie odwdzięczą Ci się tym samym. Każdy ocenia innych swoją miarą – pamiętaj o tym zanim komuś coś zarzucisz. Staraj się nie ranić, tych których kochasz.

Proste? Ktoś powie że naiwne, może ma rację ale chcecie wierzcie, nie chcecie nie wierzcie ale to działa! Może warto spróbować, przecież to chodzi o wasze życie.

