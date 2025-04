Do niedawna sądzono, że tym, co zapewnia nam powodzenie w życiu, jest przede wszystkim wysoki iloraz inteligencji umysłowej (tzw. IQ). Tymczasem psychologowie udowodnili, że nie trzeba być Einsteinem, by mieć superpracę, udaną rodzinę i przyjaciół. Mało tego – zbadano, że IQ gwarantuje życiowy sukces zaledwie w 20 procentach, zaś dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna (EQ) aż w 80%! To bardzo dobra wiadomość z dwóch powodów: po pierwsze, wyższe EQ zwykle mają kobiety, po drugie zaś, cechy te można w sobie całe życie rozwijać. Plan treningu EQ poniżej!

Reklama

Czytaj w cudzych nastrojach

Żeby wyczuwać nastrój innych, wystarczy uważnie się ludziom przyglądać. Jako bystry obserwator staniesz się wrażliwa na subtelne sygnały wysyłane przez ciała, twarze czy spojrzenia. A wtedy nawet z drobnego grymasu ust przyjaciółki łatwo odczytasz, że jest zła jak osa i wobec tego lepiej się z nią nie kłócić. Zaś radosne ogniki w oczach partnera poinformują cię, że to idealny moment, by przekonać go do zakupu nowej pralki.

Twoja strategia: Uważnie przyglądaj się ludziom. Od czasu do czasu oglądaj też wiadomości przy wyłączonej fonii i baw się w odgadywanie nastroju prezentera. Te ćwiczenia sprawią, że będziesz lepiej rozumieć innych i poznawać, czego od ciebie oczekują.

Naucz się rozpoznawać swoje uczucia

Zwracaj uwagę zwłaszcza na uczucia nieprzyjemne, takie jak np. strach, smutek czy złość. Im trafniej będziesz je u siebie rozpoznawać, tym lepiej dla ciebie. Bo czując np., że jesteś podminowana, nie będziesz negocjować ze swoją nastolatką wcześniejszych powrotów do domu. Najpierw postarasz się trochę ochłonąć, by nagłym wybuchem gniewu nie pogorszyć sprawy. Zauważ też, co się dzieje, gdy po słowach krytyki (np. ze strony teściowej) odczuwane niezadowolenie mylisz z lękiem czy niepokojem. Zamiast twardo bronić swoich racji, wycofujesz się i składasz broń. A potem jak zwykle narzekasz, że matka partnera wchodzi ci na głowę.

Co to jest EQ?

Inteligencja emocjonalna to zbiór umiejętności, takich jak zdolność do odczytywania uczuć swoich i innych,

zachowania spokoju w trudnych chwilach, patrzenia na świat z optymizmem. W odróżnieniu od inteligencji umysłowej, ta emocjonalna nie jest wrodzona (zdeterminowana genetycznie), a więc można ją doskonalić przez całe życie, w myśl zasady, że trening czyni mistrza.

Staraj się być optymistką

Im większą jesteś optymistką, tym lepiej radzisz sobie w życiu. Dobrze układasz stosunki z ludźmi i w pełni wykorzystujesz zdolności. Np. badania wykazały, że sprzedawcy amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej, którzy w skali optymizmu uzyskali wysokie wyniki, sprzedali prawie o 40 proc. więcej ubezpieczeń na życie niż ich pesymistyczni koledzy. To nie wszystko! Jako osoba pogodnie nastawiona do życia jesteś też bardziej kreatywna oraz pewniejsza siebie. Nawet wtedy, gdy coś ci się nie udaje, wyciągasz wnioski i... próbujesz kolejny raz. To dlatego w wielu firmach szefowie, obok kwalifikacji zawodowych, coraz bardziej cenią radosne usposobienie podwładnych.

Twoja strategia: Codziennie rano stań przed lustrem i uśmiechnij się od ucha do ucha. Potem wykonaj kilka głębokich oddechów i rozluźnij wszystkie mięśnie. Na koniec zrób do lustra parę zabawnych min, np. nadmij policzki czy ułóż wargi w śmieszny dzióbek. To odprężające ćwiczenie zaleca swoim pacjentom wielu psychoterapeutów – dobrze nastraja na nadchodzący dzień.

Panuj nad emocjami

Nie chodzi o to, byś tłumiła w sobie gniew czy udawała, że nic się nie dzieje, gdy np. zbiera ci się na płacz. Ważne jednak, byś potrafiła wybrać właściwy moment na odreagowanie negatywnych emocji. Nie zawsze jest to proste, ale naprawdę popłaca. Inaczej, zamiast trzymać fason po jakiejś złośliwej uwadze szefa, powiesz o jedno słowo za dużo. A przecież właśnie w pracy chcesz uchodzić za osobę superopanowaną!

Jak możesz sprawić, byś to ty rządziła swoimi emocjami? Czasem wystarczy w porę ugryźć się w język. A np. wściekłość na szefa wyładować dopiero w domu.



Sprawdź swoją inteligencję emocjonalną:

Spontanicznie wybierz odpowiedź A lub B, zgodnie z tym, co dyktuje ci twoja osobowość.

1. Czujesz się bardzo zmęczona. Dlaczego?

A. Nigdy nie mam szansy wypocząć.

B. Byłam bardzo zapracowana w ostatnich dniach.

2. Mąż powiedział ci coś przykrego.

A. On nigdy nie liczy się z innymi.

B. Był w złym humorze i wyładował się na mnie.

3. W czasie jazdy na nartach przewróciłaś się.

A. Narciarstwo nie jest dla mnie.

B. Stok był bardzo oblodzony.

4. Utyłaś, a odchudzanie nie przynosi efektów.

A. Jak widać, diety nie mają sensu.

B. Dieta była mało skuteczna.

5. Nie oddałaś w terminie kasety i musisz zapłacić karę.

A. To zdzierstwo, moja noga więcej tam nie postanie.

B. Nie powinnam odkładać tego na później.

Wynik: Im więcej masz odpowiedzi B, tym wyższy współczynnik twojej inteligencji emocjonalnej. Pisane jest ci zostać kobietą sukcesu! Przewaga odpowiedzi A to wskazówka, że powinnaś intensywniej potrenować swoje EQ. Korzystając z naszych strategii, na pewno błyskawicznie poprawisz wyniki.

Reklama

Anna Leo-Wiśniewska