Mów wprost

Jeśli jest coś, co bardzo Ci przeszkadza, powiedz to wprost. Nie owijaj w bawełnę i nie licz na to, że Twój rozmówca się domyśli. Często w trakcie rozmów, w odpowiedzi na pytanie: o co Ci chodzi? zamiast konkretów słyszę: Ty dobrze wiesz o co. Mam wtedy ochotę udusić swojego rozmówcę. Dla mnie jest jasne, że gdybym to wiedziała to najprawdopodobniej, nigdy bym o to nie zapytała.

Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie

Odpowiadanie pytaniem na pytanie jest zwyczajnie niegrzeczne. Nie jest dobrym nawykiem, więc jak najszybciej trzeba się go pozbyć. Jeśli ktoś zadaje py

tanie to zazwyczaj oczekuje odpowiedzi, a nie kolejnego pytania. Ewentualnie najpierw odpowiedz, a dopiero później przejdź do zadawania pytań.

Słuchaj aktywnie

Aktywne śledzenie toku wypowiedzi jest bardzo ważne. Zadając pytania, ujawniając swoje reakcje oraz odczucia okazujesz zainteresowanie tym, co mówi Twój rozmówca. Od czasu do czasu, stosownie do sytuacji pokiwaj głową, albo się uśmiechnij dając do zrozumienia, że słuchasz i wspierasz.

Nie bądź egoistą

Egoizm w rozmowie to częsty problem, który co bardziej nieśmiałych, zdecydowanie zniechęca do dalszej konwersacji. Nikt nie lubi, gdy się jego sprawy spycha na dalszy plan. Nie oczekuj, że rozmówca będzie wysłuchiwał o Twoich kłopotach, jeżeli Ty wyłączyłeś się z dyskusji, gdy on opowiadał Ci o swoim problemie.

Nie obrażaj

Używanie inwektyw i wszelkich obraźliwych słów, zwykle świadczy tylko o jednym: braku rzeczowych argumentów, których użycie w dyskusji mogłoby spowodować, że druga osoba uzna Twoją rację. Dlatego, jeśli brakuje Ci dowodów na to, że mówisz prawdę lub masz rację, nie używaj wulgarnych słów - to tylko sprawi, że stracisz w oczach swojego rozmówcy i trudno będzie Ci Go przekonać, gdy już argumenty zdobędziesz.

cdn.

Karolina Małgorzata Górska