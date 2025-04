Reklama

Przede wszystkim w pokonywanie trudności muszą się zaangażować oboje partnerzy. No i z problemami trzeba się mierzyć od razu. Chowanie głowy w piasek, kiedy w związku zaczyna coś zgrzytać, to największy grzech przeciwko małżeństwu! Przeczytaj, co może zagrażać waszemu szczęściu na różnych etapach życia. Dowiesz się, jak postępować, by miłości, która cię łączy z partnerem, nie osłabił żaden przejściowy kryzys.

Po 2 latach

Minęło pierwsze zauroczenie

Nauczyliście się już żyć we dwoje. Wiadomo, kto trzyma w domu ster, jak dzielicie się pieniędzmi czy obowiązkami. Jeśli nie dorobiliście się jeszcze dziecka, koncentrujecie się na budowaniu kariery zawodowej. A wolny czas poświęcacie przyjemnościom.

Możliwe punkty zapalne

- Już nie patrzycie na siebie przez różowe okulary. Oprócz zalet widzicie też swoje wady. Ciebie drażni np. bałaganiarstwo partnera, on z kolei uważa, że jesteś zbyt rozrzutna.

- Bardziej niż na początku skupiacie się na swoich indywidualnych potrzebach. Oczekujesz np., że urlop spędzicie tam, gdzie ty zdecydujesz. A partner uważa, że powinnaś zdać się na jego wybór. Każde ciągnie w swoją stronę.

- Jedno z was jest za bardzo przywiązane do swojej rodziny. On np. nie wyobraża sobie niedzieli bez obiadu u mamusi. Albo ty pozwalasz swojej mamie zbytnio ingerować w wasze małżeńskie sprawy.

Jak sprostać problemom

Najważniejsza jest tolerancja. Umówcie się np., że akceptujecie u siebie po trzy wady, za które nie będziecie się krytykować. A nad pozostałymi pracujcie, by nie były dla drugiej strony zbyt dokuczliwe. W sprawach spornych szukajcie zawsze kompromisu. Jednego roku możecie np. spędzać urlop tak, jak ty zaplanujesz, a drugiego pojedziecie tam, gdzie chce partner. Pora też ograniczyć wpływ rodziców na wasze życie. Czasem wystarczy tylko ciut zwiększyć dystans, by atmosfera w domu znacznie się poprawiła.

Po 5 latach

Zostaliście rodzicami

Dziecko wniosło do waszego życia wiele radości, ale też wywróciło je do góry nogami. Trudno wam wygospodarować czas dla siebie – mały człowiek stał się centrum całego świata.

Możliwe punkty zapalne

- Doskwiera wam utrata swobody. Ty toniesz w pieluchach i narzekasz na przemęczenie, a mąż nie za bardzo sobie radzi z nowymi obowiązkami.

- Przeżywacie chwile zwątpienia. Partner czuje się zagrożony, bo całą uwagę koncentrujesz na maluchu. Ty z kolei obawiasz się, że wiecznie zagoniona i niewyspana przestaniesz być dla męża atrakcyjna jako kobieta.

Jak sprostać problemom

Nie panikujcie, dzieci szybko rosną! Ani się obejrzycie, jak wasza pociecha stanie się dużo mniej absorbująca. A póki co, razem opiekujcie się maleństwem. Zachęcaj partnera, żeby przewijał dziecko, poił je, nosił na rękach – szybko wtedy nabierze wprawy. Ważne, byś doceniała to, co mąż robi. Nie powinien czuć się odsunięty na drugi plan. Co jakiś czas spróbujcie zostawić malucha pod opieką babci, by pobyć tylko we dwoje – dla odświeżenia waszej miłości.

Po 15 latach

Wchodzicie w wiek średni

Oboje zauważacie, że połowa życia już za wami. Z drugiej strony jesteście jeszcze na tyle młodzi, by z fantazją snuć plany na przyszłość. Tym bardziej że dzieci stały się samodzielne i mniej was już ograniczają.

Możliwe punkty zapalne

- Ty spotykasz mężczyzn, którzy prawią ci komplementy – partner dostrzega, że wokół jest wiele interesujących kobiet. A ponieważ do waszej sypialni wkradła się rutyna, jesteście teraz bardziej podatni na „skok w bok” niż kiedykolwiek wcześniej.

- Jedno z was zaczęło odnosić sukcesy w pracy i drugie odczuwa z tego powodu zazdrość. Mąż na przykład ma ci za złe, że go zaniedbujesz, bo przesiadujesz w biurze do późnych godzin.

- Ponieważ dzieci już nie trzymają się twojej spódnicy, czujesz się odsunięta i niepotrzebna. Szczególnie jeśli nie pracujesz zawodowo, a partner jest zaabsorbowany robieniem kariery.

Jak sprostać problemom

Postarajcie się więcej ze sobą rozmawiać. Nie zaszywajcie się pod wieczór w osobnych pokojach, dużo czasu spędzajcie razem. Przypomnijcie sobie wszystkie uwodzicielskie sztuczki, pamiętajcie o czułych słowach i serdecznych gestach (np. pocałunek na dzień dobry). Od czasu do czasu zmieńcie coś w miłosnym scenariuszu, zaplanujcie wspólny wypad do kina czy spotkanie ze znajomymi. O swoich oczekiwaniach zawsze mówcie wprost („Kochanie, czułabym się lepiej, gdybyś częściej mnie przytulał”). Nie fundujcie sobie cichych dni. Zawsze idźcie spać pogodzeni. A jeśli zdrada wisi na włosku, nie siedźcie z założonymi rękami, tylko poszukajcie pomocy u psychologa.

Po 25 latach

Dzieci wyfrunęły z domu

Znów jesteście tylko we dwoje, tak jak na początku waszej drogi. Wreszcie możecie pożyć dla siebie, ale jakoś wcale was to nie cieszy. W domu zrobiło się pusto, w pracy zawodowej osiągnęliście wszystko, co możliwe. I choć od dawna wiedzieliście, że kiedyś taka sytuacja nastąpi, teraz trudno wam się z nią pogodzić.

Możliwe punkty zapalne

- Czujecie się tak, jakby wszystko, co was do tej pory łączyło, zniknęło. Dłuży wam się czas spędzany razem, żyjecie pod wspólnym dachem, ale obok siebie.

- Partner zrobił się zrzędliwy, czepia się ciebie o drobiazgi. A ty nie pozostajesz mu dłużna. Kłótnie wybuchają z byle powodu.

Jak sprostać problemom

Nie pozwólcie, by temperatura waszych uczuć spadła do zera. Pamiętajcie, namiętność może łączyć partnerów na każdym etapie życia. Choć czasem brak wam energii, postarajcie się zauważać dobre strony obecnej sytuacji. Wreszcie możecie zająć się rozwijaniem swoich pasji, dogadzać sobie nawzajem, planować wspólne przedsięwzięcia. Zastanówcie się, co oboje lubicie robić najbardziej, i realizujcie swoje pomysły: wyjazdy turystyczne, upiększanie domu, pitraszenie ulubionych potraw. Nawet wspólną wędrówkę po sklepach traktujcie jako okazję do pogawędzenia. To wszystko pomoże wam uświadomić sobie ogromną wartość związku, w którym przeżyliście przecież tyle szczęśliwych lat!

Szukajmy tego, co nas łączy

Radzi specjalista Ewa Maciocha, terapeuta rodzinny, Klinika Akademii Medycznej w Warszawie:

- Zachęcam, by o problemach, które mogą się pojawić po ślubie, rozmawiać już w narzeczeństwie. To wcale nie za wcześnie, by zaplanować np. podział obowiązków domowych czy sposób gospodarowania finansami. Oczywiście konflikty zdarzają się i w udanych związkach. Ważne, by kłótnie nie zamykały drogi do porozumienia. Nie kończmy ich nigdy słowami: „Nie odzywaj się do mnie”. Szukajmy tego, co nas łączy, nie dzieli.

Anna Leo-Wiśniewska