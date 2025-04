Fobia – strach i niepokój



Każda fobia charakteryzuje się podobnymi objawami: lękiem, niepokojem, paniką, drżeniem ciała lub przyśpieszonym biciem serca.

Myśli osoby cierpiącej na daną fobię krążą wokół tego, jak uniknąć sytuacji, która wywołuje paniczny strach, często zalewa ją zimy pot, ogarnia lęk, nad którym nie jest w stanie zapanować, jej serce bije dwa razy szybciej, czuje nieodpartą potrzebę ucieczki.

Objawy towarzyszące fobii to także:

Reklama

brak apetytu,

brak tchu,

ból głowy,

ucisk w piersiach,

mrowienie,

pulsowanie w uszach,

łamiący się głos,

suchość w ustach,

mdłości,

uderzenia zimna i gorąca,

nagła potrzeba oddania moczu,

napięcie mięśniowe,

czerwienienie się.

Do jednej z najbardziej niespotykanych fobii należy Taijin Kyofusho. Jest to dewiacja występująca wyłącznie w Japonii. Porównuje się ją do europejskiej fobii społecznej.

Choroba ta dotyka 10–20% populacji japońskiej.

Na czym polega Taijin Kyofusho?

Osoba z tym zaburzeniem cierpi, ponieważ boi się tego, że coś w jego wyglądzie i zachowaniu (np. rzekomo zbyt duży nos, rumień na twarzy czy kontakt wzrokowy) może urazić rozmówcę lub sprawić, że poczuje się on niezręcznie.

Osoba cierpiąca na Taijin Kyofusho obawia się nawet tego, że swoim zapachem może urazić drugą osobę.

Chcąc uniknąć takiej sytuacji, unika ludzi – co zamyka błędne koło.

Zobacz też: Androfobia – lęk przed mężczyznami

Skąd się bierze Taijin Kyofusho?



Objawy te wynikają z norm kulturowych wywodzących się z Japonii, gdzie utrzymywanie kontaktu wzrokowego z drugą osobą uznawane jest za brak wrażliwości czy też oznakę agresji.

Dzieciom wpajane jest, by utrzymywać wzrok z rozmówcą na wysokości jego szyi, ponieważ kontakt wzrokowy mógłby go urazić. Dziecko od małego uczone jest więc, by nie urazić nikogo swoim zachowaniem, a to z kolei pociąga za sobą szereg innych zachowań, tj.: kontrolowanie postawy swojego ciała, gestykulacji, a nawet mimiki twarzy. Człowiek skupia swoją uwagę na tym, by zaplanować każdy swój ruch, każde mrugnięcie oka – w takim przypadku każdy niekontrolowany odruch odbiera jako osobistą tragedię, porażkę, która oddziela go od bliskiego kontaktu z innymi ludźmi.

W efekcie występuje szereg objawów charakterystycznych dla naszej fobii społecznej m.in. odosobnienie i strach przez zażyłością z innymi.

Reklama

Jak leczyć Taijin Kyofusho?

Najlepsze rezultaty przynosi psychoterapia.

Za najskuteczniejszą w leczeniu uważa się terapię Morita, która została stworzona w 1930 roku przez doktora Shoma Morita. Terapia ta porównywana jest do terapii poznawczo–behawioralnej.

Zobacz też: Erytrofobia – strach przed rumieńcami