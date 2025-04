Spis treści:

Reklama

Tanatofobia to chorobliwy lęk przed śmiercią, który może pojawić się u każdego.

Tanatofobia to ciągłe rozmyślanie o śmierci, unikanie miejsc, z którymi wiąże się koniec życia (pochówek, cmentarz, dom pogrzebowy, trumna), niemówienie o tym, skrywanie własnych emocji. Osoba cierpiąca na tanatofobię może uważać każde pogorszenie zdrowia za objaw nadchodzącej śmierci.

Myśli o śmierci mogą przeszkadzać w codziennym życiu, powodować następujące objawy somatyczne:

przyspieszone tętno,

duszności,

potliwość,

paraliż,

bóle i zawroty głowy,

szybszy i płytszy oddech,

przyspieszone bicie serca,

silny, paniczny niepokój.

Wielu ludzi boi się śmierci, inni zastanawiają się, co się z nimi stanie po zakończeniu życia. Jakie mogą być przyczyny tanatofobii?

Spojrzenie religijne : ludzie wierzący, wbrew pozorom, mogą w większym stopniu cierpieć na lęk przed śmiercią. Według religii życie wieczne wiąże się z życiem doczesnym. Jeżeli przestrzegamy dekalogu, zostaniemy zbawieni, jeżeli będziemy żyć w grzechu – potępieni na wieczność. W chwili śmierci nasze uczynki zostaną ocenione, co może prowadzić za życia do silnego niepokoju oraz panicznego strachu.

: ludzie wierzący, wbrew pozorom, mogą w większym stopniu cierpieć na lęk przed śmiercią. Według religii życie wieczne wiąże się z życiem doczesnym. Jeżeli przestrzegamy dekalogu, zostaniemy zbawieni, jeżeli będziemy żyć w grzechu – potępieni na wieczność. W chwili śmierci nasze uczynki zostaną ocenione, co może prowadzić za życia do silnego niepokoju oraz panicznego strachu. Krok w nieznane : nikt z żyjących nie wie, co tak naprawdę czeka nas po tej drugiej stronie. Osoby, które za życia lubią sprawować nad wszystkim kontrolę, u których każda decyzja jest przemyślana, zaplanowana i świadoma, mają trudniej. Śmierć to wielka niewiadoma. Każdy może wyobrażać ją sobie na inny sposób. Nie można się na nią przygotować i jej przewidzieć. Dla osób chcących wiedzieć, co ich czeka, śmierć jest pytaniem bez odpowiedzi. Nieznanym miejscem, do którego wszyscy zmierzamy.

: nikt z żyjących nie wie, co tak naprawdę czeka nas po tej drugiej stronie. Osoby, które za życia lubią sprawować nad wszystkim kontrolę, u których każda decyzja jest przemyślana, zaplanowana i świadoma, mają trudniej. Śmierć to wielka niewiadoma. Każdy może wyobrażać ją sobie na inny sposób. Nie można się na nią przygotować i jej przewidzieć. Dla osób chcących wiedzieć, co ich czeka, śmierć jest pytaniem bez odpowiedzi. Nieznanym miejscem, do którego wszyscy zmierzamy. Choroba i ból : tanatofobia może być spowodowana nie samą śmiercią, ale czasem, który jest przed nią. Z wyniszczającą chorobą i cierpieniem, które wiążą się z odejściem.

: tanatofobia może być spowodowana nie samą śmiercią, ale czasem, który jest przed nią. Z wyniszczającą chorobą i cierpieniem, które wiążą się z odejściem. Rodzina: tanatofobia może być obawą o los najbliższych po naszym odejściu. Najczęściej ten typ lęku dotyczy osób mających małe dzieci lub kogoś, kim powinni się opiekować.

Wiele osób nie obnosi się ze swoimi emocjami dotyczącymi śmierci. Najczęściej to najbliżsi zauważają problem, że dana osoba w specyficzny sposób reaguje na przedmioty i słowa związane ze śmiercią. Wówczas niezbędna jest wizyta u specjalisty - psychologa lub psychiatry.

Metody leczenia tanatofobii to np.:

Forma i przebieg leczenia zależą od pacjenta i nasilenia fobii. Niemniej nikt nigdy nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: „Co na nas czeka po śmierci?”.

Jednym ze sposobów, aby w pełni zaakceptować to, co nadejdzie, jest cieszenie się chwilą obecną, czerpanie z niej tego, co najcenniejsze, przeżycia każdego dnia jak najlepiej z wysoko uniesioną głową i nie żałowania niczego, co się zostawiło za sobą. Bo choć nie wiemy, jak umrzemy, to możemy wybrać, jak będziemy żyć.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 03.02.2012.

Reklama

Więcej o fobiach:

Najdziwniejsze fobie – tabela

Fobia społeczna – przyczyny, objawy, leczenie, leki, terapia, test

Jak leczyć fobię?