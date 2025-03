Naukowcy intensywnie eksplorują obszar inteligencji człowieka, biorąc pod lupę coraz to nowsze cechy osobowości, które mają wpływ na odnoszenie sukcesów w życiu. Wychodzi na to, że niektóre zachowania, które są oceniane jako wady, tak naprawdę świadczą o wysokim ilorazie inteligencji.

Jak rozpoznać inteligentnego człowieka? Niepozorne cechy świadczące o wysokiej inteligencji

Nie da się jednoznacznie zdefiniować tego terminu. Jak wynika z badań, nawet najbardziej roztrzepane osoby potrafią spełniać kryteria ponadprzeciętnej inteligencji, dlatego nie oceniaj nikogo pochopnie.

Nie jest łatwo rozpoznać inteligentną osobę na pierwszy rzut oka. Choć wizerunek może odkrywać sporą rolę w tym, jak odbiera nas otoczenie, to jednak głównie umiejętności i cechy charakteru decydują o naszym wysokim IQ. Aby je odkryć, trzeba kogoś bliżej poznać i przekonać się o tym.

Z pewnością łatwo jest porównywać się w szkole, gdzie wszyscy mamy do wykonania te same zadania z różnych przedmiotów, a następnie wiedza jest weryfikowana przez sprawdziany i egzaminy. Ale sam Albert Einstein powtarzał, że to wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy i rekomendował podążanie własnymi ścieżkami, zamiast za tłumem.

Istnieją różne sposoby pomiaru inteligencji, ma na to też z pewnością wpływ podłoże genetyczne i środowisko, w jakim się wychowujemy. Poza wybitnymi cechami ważne jest to, czy rozwijamy swoje zdolności i poprawiamy swoje wyniki poprzez regularne treningi.

Wyrafinowane poczucie humoru

Naukowcy z wydziałów antropologii i psychologii Uniwersytetu Stanowego w Nowym Meksyku udowodnili, że to humor jest jednym z ważnych sygnałów świadczących o wysokim ilorazie inteligencji. Nie jest bowiem łatwo wpaść na błyskotliwy żart sytuacyjny.

Co więcej, badani zostali poproszeni o utworzenie zabawnych podpisów pod rysunkami. Ankietowani, którym to zadanie wyszło lepiej, osiągali wyższe wyniki w testach inteligencji. Okazuje się, że inteligentne osoby doceniają także tzw. czarny humor.

Nocny tryb życia

Zdecydowanie osoby inteligentne nie należą do grona „rannych ptaszków”, co wykazały badania psychologa ewolucyjnego z London School of Economics. Preferują oni nocne godziny, kiedy mogą wyrażać się kreatywnie i w spokoju realizować pasje. Łatwiej też adaptują się do nowych wartości.

Etnograficzne badania tradycyjnych społeczności sugerują, że aktywność nocna była rzadkością w środowisku naszych przodków

- głosiło badanie na łamach magazynu "Psychology Today", jak cytuje portal Money.

Bycie leworęcznym

Profesor Psychologii Alan Searleman z St. Lawrence University zaznaczył związek pomiędzy wysokim ilorazem inteligencji a leworęcznością. Zdaniem naukowca wymaga to większego wysiłku umysłowego, co wpływa na rozwój człowieka i jego zasób słów. Leworęczni częściej wykazują się unikalnym tokiem myślenia i większą wyobraźnią. Na liście znanych mańkutów są m.in. Barack Obama, Leonardo DaVinci czy Bill Gates.

Potrzeba samotności

Jak podaje tygodnik Polityka, psycholożki ewolucyjne z Singapore Management University i London School of Economics and Political Science, przebadały grupę ponad 15 tysięcy osób i wykazały, że inteligentni ludzie posiadają ambitne cele, które kolidują im z czasem, jaki poświęcają na spotkania ze znajomymi. Choć mogą być ekstrawertykami, to jednak do szczęścia potrzebują czasem izolacji.

Bałaganiarstwo

Jak wskazują wyniki badań zespołu amerykańskiej psycholożki Kathleen Vohs z University of Minnesota, bałagan sprzyja ludzkiej kreatywności. Ankietowani mieli za zadanie wymyślić nowe zastosowanie dla przedmiotu, z czego jedna grupa przebywała w uporządkowanym otoczeniu, a druga w chaosie. Ta druga drużyna wykazała się znacznie większą pomysłowością w odpowiedziach.

Jak widać, błyskotliwe osoby lepiej odnajdują się w twórczym bałaganie, a nietypowe zachowania tych jednostek sprzyjają rozwiązywaniu trudniejszych wyzwań umysłowych. To pomaga im przełamywać stereotypy w myśleniu.

