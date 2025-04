Czy maszyny zdominowały człowieka?

Technofobia to irracjonalny strach przed techniką – zwłaszcza przed komputerami, ale także i innymi urządzeniami elektronicznymi. Współczesnym światem „rządzi” technika i nowoczesne sposoby przekazywania informacji, dlatego normalne życie osoby cierpiącej na technofobię musi być niezwykle trudne. Trzeba też mieć świadomość, że wielu ludzi uważa technofobię za lęk całkowicie uzasadniony. Według takich osób maszyny zdominowały nowoczesnego człowieka – zastąpiły go w wykonywaniu wielu czynności i wciąż zajmują kolejne obszary jego działania.

Objawy technofobii

Technofobia jest szczególnym rodzajem fobii, czyli chorobliwego i uporczywego lęku przed konkretną rzeczą, sytuacją czy zjawiskiem. Dotyczy ona technologii, a zatem tego, co kojarzy się nam z rozwojem, postępem, nowoczesnością. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ogromny jest udział techniki w codziennym życiu człowieka. Dlatego w przypadku technofobii trudno jest unikać czynników powodujących lęk. Objawy technofobii mogą być takie, jak w przypadku innych fobii, czyli:

przyśpieszone bicie serca,

duszność,

zawroty głowy,

zwiększona potliwość,

panika.

Występują one przy kontakcie z czynnikiem wywołującym lęk, czyli na przykład komputerem, tabletem, odtwarzaczem multimedialnym, telefonem komórkowym.

Tajemnicza technika…

Osoba, u której występuje technofobia, może przypisywać urządzeniom zły wpływ na człowieka. Jest on bliżej nieokreślony, tajemniczy – bo dla osoby z technofobią urządzenie techniczne to coś tajemniczego i niezrozumiałego, a przez to powodującego poczucie zagrożenia. W bardzo radykalnej postaci technofobia oznacza przypisanie technice sprawowania kontroli nad ludzkim życiem. Technika inwigiluje, podsłuchuje, śledzi, jest wszechobecna i niebezpieczna, „ma oczy i uszy”. Można również mówić o technofobii, która dotyczy starszych osób i która nie jest fobią w ścisłym jej rozumieniu. Taka „technofobia” u seniora wynika z tego, że korzystanie z niektórych nowoczesnych sprzętów może być dla osoby starszej trudne i kłopotliwe.

