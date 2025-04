W czerwcowym numerze Behavior Therapy ukażą się wyniki badań naukowców z Brigham Young University. Autorzy opisali skuteczność terapii depresji prowadzonej przez telefon.

Grupa osób badanych

Autorzy pracy, Steve Tutty, Diane L. Spangler, Landon E. Poppleton, Evette J. Ludman, Gregory E. Simon, badali skuteczność terapii behawioralno-poznawczej, której poddane zostały osoby dorosłe cierpiące na tzw. wielką depresję. Osoby, u których dopiero postawiono diagnozę, zamiast w 8 spotkaniach twarzą w twarz z terapeutą, uczestniczyły w rozmowach telefonicznych, które trwały od 21 do 52 minut. W trakcie rozmów osoby te „przepracowywały” ten sam materiał, co osoby, które stawiły się na wizyty osobiście. Pacjenci nie przyjmowali w czasie psychoterapii behawioralno-poznawczej leków antydepresyjnych.

Skuteczność tele-terapii

Po 6 miesiącach zbadano odsetek przypadków, w których odnotowano poprawę. W grupie osób uczestniczących w tradycyjnej formie terapii poprawę odnotowano u 50% pacjentów, podczas gdy w grupie uczestniczącej w tele-terapii poprawa nastąpiła w 42% przypadków. Według autorów liczby te są na tyle zbliżone, że warto bliżej i dokładniej zbadać możliwość prowadzenia terapii depresji na odległość, za pomocą sesji telefonicznych lub sesji wideokonferencyjnych. Diane Spangler określiła tę formę terapii jako „przyjaźniejszą dla użytkownika”, czyli pacjenta, ze względu na większą elastyczność. Plusem jest niewątpliwie brak konieczności dojazdu do miejsca prowadzenia terapii i oczekiwania na wizytę w poczekalni specjalisty.

Terapia łączona

W niektórych przypadkach znacznie skuteczniejsze może okazać się połączenie farmakoterapii z psychoterapią prowadzoną telefonicznie. Jak wynika z wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Group Health Center for Health Studies, jest to bardzo skuteczne w przypadku osób cierpiących na depresję od umiarkowanej do ciężkiej (w przypadkach łagodnych skuteczność połączenia dwóch form terapii jest niższa). Osoby, z którymi terapeuci kontaktowali się telefonicznie - zaskakująco dla samych badaczy - ukończyli więcej sesji i lepiej współpracowali z terapeutami niż większość pacjentów uczestniczących w planowanej terapii w formie tradycyjnej.

Dla kogo tele-terapia?

Tele-terapia może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które są przyzwyczajone do rozmów telefonicznych, a przy tym nie zawsze mogą uczestniczyć w spotkaniach ze względu na czas czy miejsce terapii. Warto jednak odnotować fakt, że spośród pytanych o preferowaną formę terapii pacjentów, jedna trzecia badanych przez zespół z Bringham Young University mimo wszystko wolała spotykać się z terapeutą osobiście. W każdym przypadku trzeba więc indywidualnie przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” przed zakwalifikowaniem do terapii prowadzonej na odległość.



Źródła:

