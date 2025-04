Moja córka ma zaledwie 28 lat, a po wypadku, który przeszła dwa lata temu, zachowuje się jak osoba mająca za sobą lata ciężkich doświadczeń. To była dla niej prawdziwa trauma, omal nie zginęła. Teraz wydaje się, że stan fizyczny pozwala jej na normalne funkcjonowanie, ale psychicznie jest zupełnie inną osobą. Od wypadku nie prowadzi samochodu, wciąż boi się jeździć. Nie ma na nic ochoty, rzadko wychodzi ze znajomymi, wiele czynności wykonuje mechanicznie. Widzę, że to zdarzenie bardzo mocno w niej tkwi. Znajoma interesująca się medycyną naturalną podpowiedziała mi, że córce może pomóc terapia czaszkowo-krzyżowa. Co to takiego i czy rzeczywiście mogłaby poprawić jej nastawienie do życia i przełamać lęk?

Weronika.

Na pytania odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:



Mówiąc najogólniej, terapia czaszkowo-krzyżowa to proces leczenia, który pomaga w uwolnieniu pacjenta od głębokich wzorców chorobowych, utrwalanych w organizmie przez całe lata – i chodzi tu zarówno o choroby fizyczne, jak i psychiczne. Są one rezultatem traumy, urazu, które zapisywane są w naszej tkance i nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Co więcej, prowadzą do utraty zdrowia i pewnych dysfunkcji.

Jeśli zaobserwujemy u siebie trwające od dłuższego czasu złe samopoczucie, napięcie, bóle miejscowe, brak energii do życia, to przyjmijmy, że za taki stan mogą odpowiadać przebyte urazy, wyparte emocje i różnego rodzaju choroby, ponieważ blokują one przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest on natomiast odpowiedzialny za dostarczanie informacji o zdrowiu do wszystkich tkanek. Gdy jego przepływ zostaje zablokowany, wpływa to na funkcjonowanie całego organizmu. Wówczas pomocna jest terapia czaszkowo-krzyżowa. Wykonuje ją psycholog i psychoterapeuta, którego zadaniem jest uwolnienie pacjenta od blokujących go wzorców chorobowych – psychicznych i fizycznych, które zostały zapisane w jego tkance.

Sama terapia polega na delikatnym dotyku w okolicy głowy, kości krzyżowej i tych miejsc na ciele, w których mogło dojść do delikatnych zaburzeń ruchliwości tkanki i przepływów płynów ciała. Pacjent wchodzi w stan głębokiego relaksu, chociaż możliwe jest pojawienie się odczuć związanych z traumatycznymi przeżyciami, przebytą chorobą czy negatywnymi emocjami, które doprowadziły do zaburzeń. Celem terapii jest odblokowanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i wzmocnienie jego naturalnego rytmu. Dzięki temu dochodzi także do regeneracji centralnego układu nerwowego.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa pomaga w leczeniu całego ciała, a nie tylko jego poszczególnych części. W terapii mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Pomocna jest między innymi w przypadku migreny, zapalenia zatok, bólu pleców, zaburzeń osobowości, depresji, szoku poporodowego, traumy po wypadku, urazu głowy, częstego zmęczenia, braku energii. W terapii mogą wziąć udział osoby mające przewlekłe problemy ze zdrowie, a także osoby, które chcą odtworzyć siły witalne. Jak wiadomo, to one podtrzymują nasze zdrowie i pozytywne emocje, mające wpływ na każdy aspekt naszego życia. Terapia trwa około godziny, przeprowadzana jest nie częściej niż co 2-3 dni.

