Ostatnio stale się z mężem kłócimy. Pomyślałam, że może warto skorzystać z terapii małżeńskiej. Czy to dobry pomysł na ratowanie związku?

Psycholog radzi:

Jak najbardziej, szczególnie jeśli dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów zawiodły, i mąż jest gotów uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach. Pozwoliłoby to spokojnie przeanalizować sytuację w waszym związku, a zwłaszcza ustalić, w jakich momentach najczęściej dochodzi do kłótni i co jest ich głównym powodem. To ważne, bo dzięki temu będzie można wspólnie wypracować skuteczne sposoby na lepsze wzajemne porozumiewanie się. Dobrych specjalistów najlepiej szukać wśród osób, które rekomenduje Polskie Towarzystwo Psychologiczne (www.ptp.org.pl). Czas trwania terapii jest różny, ale bywa, że efekty są widoczne już po dwóch, trzech spotkaniach.