Klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych nie zawierają aktualnie takiej diagnozy jak psychopatia. Zamiast tego rozpoznawana jest osobowość antyspołeczna lub dyssocjalna, bo w takich ramach funkcjonuje psychopata. Specjaliści używają też na potrzeby badań lub procesów sądowych profesjonalnych narzędzi, dzieki którym można rozpoznać psychopatę. Są to np. Skala Skłonności Psychopatycznych R. Hare’a, Inwentarz Osobowości Psychopatycznej czy skala Kompleksowej Oceny Osobowości Psychopatycznej.

Spis treści:

Testy na psychopatę wykonywane są przez specjalistów, głównie psychologów. Jeżeli sam chcesz ocenić bez przygotowania, czy dana osoba jest psychopatą, sprawdź, czy posiada typowe cechy dla osobowości antyspołecznej. Są to:

Jeżeli zauważasz powyższe cechy, to możesz mieć do czynienia z osobowością psychopatyczną. Co ważne, musi wystąpić trwały wzorzec negatywnych emocji, zachowań i myśli. Oznacza to, że od wczesnych lat są z taką osobą problemy, w wieku nastoletnim popada w konflikt z prawem (choć nie zawsze) i nie obawia się negatywnych konsekwencji swoich zachowań. Aby mieć pewność, test powinien wykonać specjalista za pomocą profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.

Przeczytaj też: Czego nie lubi psychopata?

Jednym z najpopularniejszych testów na psychopatę jest skala obserwacyjna Roberta D. Hare'a, kanadyjskiego psychologa sądowego, znanego ze swoich badań w zakresie psychologii kryminalnej. Hare opracował listę kontrolną psychopatii (Psychopathy Checklist – Revised, PCL-R). Test wykrywa cechy interpersonalne, emocjonalne, związane ze stylem życia i rozwojem, powiązane z psychopatią. Od natężenia symptomów oraz ich liczby zależy, czy dana osoba może zostać uznana za psychopatę, czy np. osobę o rysie psychopatycznym (gdy nie spełnia wszystkich kryteriów).

Test na psychopatę wg Hare'a zawiera 20 cech:

Im więcej punktów na tak, tym większe prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z psychopatą. Każda z cech jest oceniana na trzypunktowej skali (0 – nie istnieje, 1 – częściowo pasuje, 2 – cecha wyraźnie obecna). Ten test na psychopatę jest stosowany najczęściej w trakcie osadzenia w zakładach karnych, procesów sądowych, a także w ramach badań naukowych.

Przeczytaj: Spojrzenie psychopaty

Istnieją różne narzędzia, które mogą być przydatne w rozpoznaniu psychopaty, ale tylko kilka z tych testów stosuje się częściej. Oprócz skali psychopatii Hare'a, która jest uznawana za „złoty standard” w diagnozowaniu psychopatii, wymienia się też Inwentarz Osobowości Psychopatycznej, Kompleksową Ocenę Osobowości Psychopatycznej czy Triarchiczną Miarę Psychopatii.

Inwentarz Osobowości Psychopatycznej (PPI-R) należy do najczęściej stosowanych testów służących do oceny nasilenia cech psychopatii. Kwestionariusz pierwotnie został opracowany przez amerykańskiego psychologa Scotta Lilienfelda, ale z czasem został nieco zmieniony. Test składa się ze 154 pytań. Wynik obejmuje ocenę 8 cech psychopatii:

Inwentarz Osobowości Psychopatycznej jest testem samoopisowym, co oznacza, że badana osoba samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące swoich myśli, zachowań i uczuć.

Innym profesjonalnym testem na psychopatę jest Kompleksowa Ocena Osobowości Psychopatycznej (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality, CAPP). Badanie jest złożone, ocenia aż 33 cechy psychopatii, które są podzielone na 6 bloków: przywiązanie, zachowanie, dominacja, emocje, umiejętności poznawcze, tożsamość. CAPP to kompleksowy test, który stosuje się przede wszystkim w ramach badań naukowych i procesów sądowych.

Kolejnym stosowanym testem na psychopatę jest Triarchiczna Miara Psychopatii (Triarchic Psychopathy Measure, TriPM). Jest to test samoopisowy służący do rozpoznania tego zaburzenia osobowości. Ocenia nasilenie cech w obrębie trzech dużych obszarów: zuchwałość, bezduszność i rozhamowanie.

Do rozpoznania psychopatii można wykorzystać również powszechnie używane systemy klasyfikacji: klasyfikację zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 oraz Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11. Psychopatia nie jest w nich odrębną jednostką chorobową. Jest rozpoznawana jako osobowość antyspołeczna albo osobowość dyssocjalna.

Aby przeprowadzić rzetelny test na psychopatę, należy mieć przygotowanie zawodowe. Zaburzenie to bywa mylone z narcystycznym zaburzeniem osobowości, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, schizofrenią lub zaburzeniem dwubiegunowym, a także zwyczajną przestępczością, która nie wynika z psychopatii, dlatego do rozpoznania potrzebny jest szerszy zakres wiedzy.

Antyspołecznego zaburzenia osobowości, w tym psychopatii, nie rozpoznaje się u dzieci. Mimo wszystko pewne cechy obecne w dzieciństwie mogą wskazywać na ryzyko rozwoju psychopatii w przyszłości i powinny zaniepokoić. Należą do nich np.

U dzieci diagnozuje się raczej zaburzenie zachowania albo rys psychopatyczny, dzięki czemu jest szansa na modyfikacje zachowań. W ten sposób można zapobiegać rozwojowi psychopatii w przyszłości. Osobowość antyspołeczna może być zdiagnozowana u osób, które mają co najmniej 18 lat, ale wtedy, gdy problemy pojawiły się przed 15. rokiem życia.