Wiele kobiet tkwi w związku, który jest dla nich niszczący. Rezygnują ze swoich potrzeb i oczekiwań, całkowicie oddając się swojemu mężczyźnie. Poświęcają się dla niego, godzą na obojętność, upokorzenia, raniące słowa, byle tylko ukochany ich nie zostawił. Dlaczego z własnej woli to sobie robią?

Toksyczna miłość - dlaczego kochamy zbyt mocno?

Kobiety kochające za bardzo często pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie brakowało miłości. Z domu wynoszą świadomość, że na uczucie partnera muszą zasłużyć i obsesyjnie boją się porzucenia. Ich cierpienie często potęguje zachowanie samego partnera, który zazwyczaj przysparza problemów. Jest np. człowiekiem słabym psychicznie, niezaradnym życiowo, chłodnym emocjonalnie czy trawionym przez jakiś nałóg. I nie jest to wcale przypadek, że właśnie tacy trudni i słabi mężczyźni stają się najczęściej obiektem adoracji kobiet z obsesją miłości. Co skłania je do takich nieudanych uczuciowych wyborów?

W relacji z „problemowym” partnerem kobiety nieświadomie odtwarzają i przeżywają na nowo to samo, czego doświadczyły w dzieciństwie, licząc, że tym razem unikną zranień. Że zapracują sobie na to, aby być kochane tak mocno i bezwarunkowo, jak marzyły o tym pod rodzinnym dachem.

Troszcząc się o partnera, próbując go zmienić i niejako uzależnić od siebie, mają nadzieję na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, którego brakowało im w dzieciństwie. Niestety, są to tylko złudzenia.

Toksyczna miłość - jak leczyć uzależnienie od partnera?

Choć proces wyjścia z uzależnienia od partnera jest zazwyczaj długotrwały, warto zmierzyć się z tym nałogiem. Tylko tak można bowiem odzyskać kontrolę nad samą sobą i nad własnym życiem. Najlepiej poszukać pomocy

u specjalisty: psychologa, psychoterapeuty czy w grupach wsparcia, które tworzą osoby borykające się z podobnymi problemami. Na czym polega terapia?

Pierwszy krok to uświadomienie sobie tego, że jest się uzależnioną i podjęcie decyzji o chęci zmiany.

Kolejny krok to odejście od niezdrowego sposobu myślenia na temat miłosnego związku i zastąpienie go nowym. Najważniejsze to zrozumieć, że nawet największe uczucie nie powinno oznaczać rezygnacji z siebie, bo taka miłość zawsze będzie szkodliwa i niszcząca.

Bardzo istotne dla procesu leczenia jest również zdanie sobie sprawy z tego, że poświęcenie się dla partnera w nadziei, że to go zmieni, to droga donikąd. Owszem, taki mężczyzna może się zmienić, ale tylko wtedy, gdy sam tego zechce. Jeżeli nie odczuwa takiej potrzeby, to nasze wysiłki są daremne.