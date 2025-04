Toksyczna przyjaciółka

Wybierając przyjaciół nie zawsze zdajemy sobie sprawę z siły naszych relacji. Ocena, zdanie i wpływ naszej przyjaciółki stanowi dla nas zwykle silny odpowiednik rzeczywistości, ale co jeśli nasza przyjaźń jedynie ciągnie nas w dół?

Przyjaciółka to niezbędny element życia prawie każdej kobiety. Tym bardziej, że specyficzną cechą kobiecej osobowości jest potrzeba wyeksponowania swoich emocji. Są przecież pewne rzeczy, o których nasi mężczyźni nie muszą wiedzieć, a przyjaciółka z pewnością jest odpowiednią osobą, której powierzyć możemy wszystkie przemyślenia i wątpliwości. Ufamy, wierzymy i dbamy o to, by nasze relacje były zawsze pozytywne i by przetrwała lata.

Tymczasem, często nie zdajemy sobie sprawy z wpływu przyjaciółki w naszym życiu. Okazuje się, że może ona sporo w nim namieszać....

Dlaczego się przyjaźnimy?

Przyjaźń możemy interpretować jako "jedność dusz" opierająca się na babskich plotach, wspólnych zakupach, pasjach i podobnemu podejściu do życia. Z pewnością, jej obecność pozwala nam zachować wewnętrzną równowagę i czuć się bezpieczniej w zawirowaniach losu - przecież możemy się do niej zwrócić o każdej porze dnia i nocy. Dzięki niej czujemy się potrzebne, docenione i ważne w czyimś życiu, a to z pewnością podnosi nasze morale.

Przyjaźń - w czym tkwi problem?

Problem się jednak zaczyna, gdy nasze poglądy na świat diametralnie się zmieniają. Czy to ze względu na zmianę pracy, otoczenia, towarzystwa, które otwiera przed nami, nowe, nieznane ścieżki czy partnera, który w pewnym stopniu również modyfikuje naszą osobowość. Gdy przyjaciółki cechują się podobnym nastawieniem do świata, między nimi panuje pełna harmonia. Niestety to rzadkość! Rzeczywistość pokazuje, że przyjaźń zwykle składa się z jednej dominującej i jednej "wyciszonej" osobowości. Ma to swój plus, dzięki takiemu układu, każda z nas wciąż się czegoś od siebie uczy. Gorzej, jeśli jest to przyjaźń nie do końca szczera...

Znajomość "pasożytnicza"

Toksyczna znajomość może opierać się na dwóch elementach:

Zazdrości i odrzuceniu - wynikającego np. z zbyt wielu, pozytywnych zmian w życiu jednej z nas, gdzie przyjaźń staje się jedynie tłem do codzienności. Może się okazać, że naszej przyjaciółce taki układ nie odpowiada. Czuje się opuszczona, zaniedbana, jak miś do którego przytulamy się tylko wówczas, gdy czujemy się źle. W wyniku czego może stać się nieprzyjemna, arogancka, nieufna, a nawet złośliwa.

Z zawiści - to typowo toksyczna przyjaźń, która może negatywnie odbić się na naszym życiu. Toksyczna przyjaciółka to również tzw. wampir energetyczny, a więc osoba czerpiąca z naszej energii życiodajne soki, która potrafi skutecznie przytłoczyć swoją osobą w sposób sprytny i przemyślany. Wywiera na nasze decyzje i postępowanie silny wpływ. Aby jednak jej przekazy były dla nas w pełnie utajone i skuteczne, musi być dla nas niezwykle inspirującą osobą, która nam imponuje, przy której czujemy się bezpieczniej. To daje jej podłoże do utajonej manipulacji nami. Jest w każdej dziedzinie naszego życia, wywiera wpływ nawet na nasze otoczenie, rodzinę, znajomych, a nawet ukochanego.

Z czasem czujemy się zatrzaśnięte w potrzasku. Nie umiemy lub nie chcemy zakończyć tej znajomości, ponieważ niekiedy przerasta to nasze możliwości. Boimy się utraty, nawet tej toksycznej znajomości, zwłaszcza jeśli jest to jedna z niewielu naszych "bratnich dusz".

Jak sobie poradzić z fałszywą przyjaciółką?

Wyjście z toksycznej przyjaźni będzie wymagało od nas sporo motywacji i dużo pewności siebie. Taka pasożytnicza relacja, w której jedna daje, a druga korzysta (bez względu na to czy tyczy się to notorycznej pożyczki pieniędzy czy codziennej opieki nad dzieckiem) może być trudna do zakończenia ze względu na .... uczucia. To właśnie uczucia sprawiają, że obawa przez zrobieniem komuś ogromnej przykrości jest silniejsza niż nasze potrzeby czy oczekiwania. Dlatego zamiast przeciwstawić się i powiedzieć stanowcze "NIE" - brniemy w tą relacje dalej. Tłumimy własne uczucia i pragnienia, aby sprostać oczekiwaniom przyjaciółki, wciąż po cichu licząc na rewanż.

