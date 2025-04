Reklama

Obsesyjna miłość i jej ofiara. Koszmar kochania "za bardzo", dręczący zarówno kata, jak i katowanego. Osoba z syndromem obsesyjnej miłości jest terrorystą, niszczącym w szybkim tempie związek, siebie i partnera.

Jej żywioły to zazdrość, zaborczość, szantaż i przemoc, zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Obsesyjna miłość ma wiele okrutnych twarzy. Książka ta pomaga rozpoznać ową chorobę, pokazuje jak się przed nią chronić i jak ją leczyć, przedstawia bowiem metody postępowania, sposoby porozumiewania się i zachowania pozwalające odzyskać panowanie nad zwichrowanymi emocjami. Nawet w dorosłości, nawet w prawdziwie podeszłym wieku można nauczyć się spostrzegać, wyciągać wnioski, dokonywać właściwych ocen, a przede wszystkim - odnosić się do ludzi w sposób mniej rozpaczliwy oraz zmniejszyć potrzebę posiadania lub bycia posiadanym tylko po to, aby samemu poczuć się pełniejszym.

Susan Forward, Craig Buck "Toksyczne namiętności", tłum. Krzysztof Drozdowski, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza