Osoby, które stosowały wiele diet, doświadczają efektu jojo, a ich waga z czasem jest większa niż przed odchudzaniem. Jest to brak równowagi metabolicznej, który powoduje, iż mimo obniżonym racjom żywieniowym i wzmożonym ćwiczeniom fizycznym utrata wagi staje się poważnym wyzwaniem. Ciągłe odchudzanie, które nie przynosi efektów prowadzi do złego samopoczucia, niskiej samooceny i zniechęcenia. Instytut HAPPYMORE® proponuje rozwiązanie tego problemu – jest to personalny trening psychodietetyczny.

Reklama



Czym jest trening psychodietetyczny?

Jest to indywidualny program oparty na integralnym podejściu do osób dotkniętych problem nadwagi lub otyłości. Uczy kontrolowanego spożywania posiłków. Nakierowany jest na zmianę zachowań związanych z odżywianiem. Program jest projektowany indywidualnie dla każdej osoby. Rozpoczyna się spotkaniem diagnozującym, na którym określane są potrzeby. Następnie ustalany jest indywidualny plan działań.

Na personalny trening psychodietetyczny składają się 3 obszary:

Praca z psychodietetykiem – zmiana nawyków żywieniowych na zdrowe, wprowadzenie zmian w stylu życia, które pomogą osiągnąć długoterminowy spadek wagi i podnieść jakość życia,

Wsparcie dietetyka – ustalenie optymalnej diety, by zaspokoić potrzeby organizmu przy jednoczesnym uruchomieniu procesu utraty wagi, suplementacja ziołowa, o ile zaistnieje taka potrzeba, wzmocnienie systemu immunologicznego.

Life choaching oraz relaksacja - wyciszenie, wsparcie w odnalezieniu sił witalnych i jasności umysłu.

Dla zapewnienia pewnych i długotrwałych efektów programu uczestnicy mają pełne wsparcie ekspertów, w tym także telefoniczne oraz on-line.

Dlaczego trening psychodietetyczny jest skuteczny?

Co druga osoba w Polsce jest otyła lub ma nadwagę. Wiele z tych osób próbowało diet, ale niewiele potrafiło utrzymać osiągniętą wagę. Pojawia się efekt jojo i zniechęcenie. „Głównym powodem, dla którego nie udaje się wytrwać w przyjętych dietach jest wejście w tzw. spiralę napięcia. Jest ona powodowana tym, że osoba będąca na diecie skupia się na cechach, których w sobie nie lubi. W efekcie niepowodzenia, pojawia się coraz większa potrzeba podjęcia kolejnej i kolejnej diet. To jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo niepowodzenia i nasila negatywne emocje oraz pogarsza samoocenę. Inne powody rezygnacji z diety to konflikty interpersonalne, nacisk środowiska i inne działania wywołujące negatywne emocje.” – tłumaczy Joanna Bylinka, psychoterapeutka i trener zdrowia Instytutu HAPPYMORE®.

Trening psychodietetyczny to podejście holistyczne, które pomaga wypracować odpowiednie nawyki i podejście do zdrowego odżywiania jednocześnie ucząc, jak radzić sobie z trudnościami natury emocjonalnej. „W efekcie trening prowadzi do uzyskania prawidłowej sylwetki ciała i zdrowej osoby w pełnym tego słowa znaczeniu.” – dodaje Bylinka.

Więcej informacji na temat treningu psychodietetycznego znajduje się na stronie www.happymore.eu.

Reklama

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o instytucie HAPPYMORE® i wziąć udział w programie Zgłoś się