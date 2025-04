Co to jest mindfulness?

Mindfulness, tłumaczony jako „uważność”, to stan, w którym człowiek skupia się dokładnie na przeżywanej chwili, nie wybiegając do przodu, ani nie tkwiąc w tym, co już było. Codzienne życie wymaga od nas wyciągania konsekwencji ze zdarzeń z przeszłości i planowania przyszłości, przez co zupełnie pomijamy teraźniejszość. Podczas treningu mindfulness uczestnik uczy się zwracać uwagę na swoje odczucia, emocje i sygnały płynące z ciała.

Trening uważności polecany jest dla osób, które chciałyby:

obniżyć symptomy stresu;

nauczyć się radzić sobie ze stresującymi sytuacjami;

poprawić relacje z innymi;

nauczyć się relaksować, zmniejszać napięcie i radzić z bólem;

nauczyć się czerpać energię z życia i chwili.

Jakie są rodzaje mindfulness?

Obecnie wyróżniane są dwa główne nurty w terapii uważności.

MBSR (Redukcja Stresu oparta na Uważności) – ten rodzaj stosuje się głównie w medycynie i opiece zdrowotnej. Program MBSR został stworzony w 1979 roku przez pracowników Kliniki Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w Worcester, USA. Ta terapia kierowana jest do wszystkich chcących lepiej sobie radzić ze stresem i napięciem w codziennym życiu. Najczęściej korzystają z niej menagerowie, nauczyciele, pracownicy medyczni, pracownicy z sektora resocjalizacji oraz pacjenci szpitali.

Kurs trwa 8 tygodni, spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około 2-3 godzin. Terapię poprzedza indywidualne spotkanie z trenerem. Następnie przez cały okres kursu uczestnik zobowiązany jest do ćwiczenia uważności w domu – w tym celu otrzymuje specjalne płyty CD, na których znajdują się instrukcje. Po zakończeniu kursu odbywa się kolejne indywidualne spotkanie, mające na celu podsumowanie osiągnięć oraz określenie kierunku, w jakim będzie podążać uczestnik.

Program MBSR znaleźć można w szpitalach i innych placówkach medycznych, na uniwersytetach, w ośrodkach medytacji, ośrodkach szkoleń, doradztwa oraz rozwoju osobistego.

Drugim rodzajem terapii uważności jest MBCT, czyli Terapia Poznawcza Oparta na Uważności. Ten rodzaj jest rozszerzeniem klasycznego MBSR i przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które zmagają się z nawrotami depresji.

Jest to połączenie tradycyjnej terapii poznawczej z elementami mindfulness i podobnie jak MBSR odbywa się w postaci 8-tygodniowego kursu. Spotkania organizowane są raz w tygodniu, a pomiędzy nimi należy trenować uważność w domu. Terapia uczy jak odrywać się od przeszłości i przyszłości, skupiać na pojawiających się myślach oraz wyczuwać stan, kiedy nastrój niebezpiecznie się obniża. Dzięki temu uczestnik może w odpowiednim momencie zareagować i nie dopuścić do rozwoju depresji.

Na co zwrócić uwagę?

Niezwykle istotne jest, żeby zweryfikować uprawnienia nauczyciela mającego prowadzić nasz kurs mindfulness. Dobre przygotowanie do kursu może zapewnić jedynie certyfikat zdobyty w towarzystwie mindfulness. W Polsce jest to Polskie Towarzystwo Mindfulness, którego uprawnienia są uznawane we wszystkich krajach europejskich.

