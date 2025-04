Spis treści:

Wyrywanie sobie włosów z głowy lub innych miejsc na ciele, inaczej trichotillomania, jest zaburzeniem psychicznym z grupy obsesyjno-kompulsyjnych, czyli zaburzeń obracających się wokół powtarzających się myśli i czynności. Uważa się, że w dużej mierze ma związek z lękami. Według badania opublikowanego w American Journal of Psychiatry problem dotyczy 0,6-3,6% dorosłych. Chorzy wyrywają włosy najczęściej z głowy, zazwyczaj koncentrując się na jednym lub dwóch obszarach. Następną częstą lokalizacją są brwi lub rzęsy, oraz włosy łonowe.

Z czasem nawyk prowadzi do nieregularnego łysienia, przerzedzenia włosów i innych dolegliwości w miejscu wyrywania włosów, jak swędzenie, mrowienie i podrażnienie skóry. Trichotillomania niekiedy pojawia się już w dzieciństwie, choć najczęściej dotyczy osób w wieku dojrzewania (na ogół ujawnia się między 6 a 13 rokiem życia). Może trwać kilka lat, przedłużając się na dorosłe życie. Schorzenie w młodym wieku dotyka w podobnym stopniu chłopców i dziewczęta, a wśród osób dorosłych pacjentkami są częściej kobiety.

Sygnałami, które świadczą o trichotillomanii, są:

Należy zaznaczyć, że wyrywanie włosów poprzedzone jest przeważnie stanem niepokoju, lęku czy stresu, a wykonanie tej czynności powoduje ulgę - jest sposobem rozładowania negatywnych emocji. Wyrywanie włosów wiąże się ze zmianą wyglądu, a osoby, które mają problem, mogą cierpieć z powodu niskiej samooceny i wstydu związanego z brakiem włosów.

Chorzy na trichotillomanię mogą wyrywać:

​Robią to najczęściej dłońmi, ale czasami pęsetą lub innym urządzeniem. Są albo zupełnie nieświadomi tej czynności albo całkowicie na niej skoncentrowani.

Nie są znane jednoznaczne przyczyny wyrywania włosów z głowy. Badania naukowe wskazują na wpływ czynników genetycznych i środowiskowych. Kilka lat temu naukowcy odkryli, że wystąpieniu trichotillomanii często towarzyszą modyfikacje w jednym z genów, SLITRK1, odgrywającym znaczną rolę w powstawaniu połączeń między neuronami.

Zwykle wyrywanie włosów z głowy jest sposobem na rozładowanie negatywnych emocji. Bywa też, że nawyk niekoniecznie jest związany ze stanem napięcia i zdarza się w chwilach relaksu czy nudy. Niektórzy naukowcy wskazują na brak równowagi chemicznej mózgu u osób z trichotillomanią. A także wiążą schorzenie ze zmianami hormonalnymi wieku dojrzewania. Trichotillomanię uważa się również w niektórych przypadkach za rodzaj samookaleczania.

Warto też pamiętać, że nawyk wyrywania włosów występuje często w połączeniu z innymi zaburzeniami takimi jak zespół Tourette’a, depresja, stany lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czy zespół nadpobudliwości ruchowej (ADHD).

Obsesyjne wyrywanie włosów z głowy leczy się za pomocą psychoterapii, czasem farmakologicznie, choć leki są uznawane za ostateczność, a część naukowców uważa je za nieskuteczne w leczeniu trichotillomanii. Jednak stanowisko ekspertów jest takie, że najlepszą formą leczenia jest tzw. terapia odwracania nawyków (HRT), której celem jest zastąpienie wyrywania włosów innym, nieszkodliwym zajęciem.

Terapia odwracania nawyków obejmuje trzy podstawowe elementy: trening świadomości, trening konkurencyjnego reagowania i wsparcie społeczne. (...) Pacjent jest uczony podczas sesji, aby potwierdzał za każdym razem, gdy jego ręka zaczyna się poruszać w kierunku miejsca pociągnięcia. Jeśli pacjent prawidłowo to przyzna, jest chwalony przez terapeutę, a jeśli pacjent tego nie zauważa, terapeuta zwraca na to uwagę.(...) Pacjentów zachęca się do wykonywania konkurencyjnej reakcji zamiast ciągnięcia włosów przez jedną minutę za każdym razem, gdy wystąpi którekolwiek z dwóch zdarzeń ciągnięcie włosów lub chęć ciągnięcia. Typową konkurencyjną reakcją na wyrywanie włosów jest zaciśnięcie pięści.(...)

Wsparcie osoby z otoczenia jest bardzo ważne. To kolejny element terapii.

Trzeba też pamiętać, że osoba wyrywająca włosy może potrzebować opieki różnych ekspertów, w tym np. dermatologa. W miejscu usuwania owłosienia mogą bowiem pojawić się stany zapalne.

Jeżeli obserwujemy u siebie lub bliskiej osoby skłonność do nawykowego wyrywania włosów, możemy udać się do Poradni Zdrowia Psychicznego w celu konsultacji. Aby się zapisać na wizytę, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego, dlatego można udać się prosto do najbliższego ośrodka.