Travis Bradberry to autor bestsellerowej książki "Inteligencja Emocjonalna 2.0", w której porusza temat wizerunku w miejscu pracy. Okazuje się, że istnieją pewne zwroty, których lepiej jest unikać.

Inteligentnych ludzi cechuje często pewność siebie i ciekawość świata. Nic dziwnego, że stale się rozwijają, skoro nie boją się zadawać innym pytań. Nigdy nie poprzedzają swoich wypowiedzi niepewnymi słowami „może to głupio zabrzmi…” albo „mam głupie pytanie”.

Jeśli nie mają wiedzy na jakiś temat, starają się samodzielnie rozwiązać problem, zamiast siedzieć bezczynnie i narzekać, mówiąc przy okazji „nie wiem jak to zrobić” lub „nie umiem tego wykonać”.

Interesujący ludzie mają swoisty magnetyzm. Opowiadają niesamowite historie i prowadzą niezwykłe życia

– tłumaczy ekspert.

Wiara w siebie sprawia, że ludzie inteligentni nie boją się składać obietnic, ale potrafią oszacować czas wykonania danego zadania. Nie mówią zatem: „to zajmie tylko minutę”, ponieważ wychodzą wtedy na osoby niepoważne. Chętniej garną się do obowiązków, nie szukając licznych wymówek.

Na czarnej liście znalazło się także szeroko rozumiane narzekanie na pracę i obgadywanie kolegów po fachu. Nawet jeśli inteligentnym osobom zdarza się kogoś ocenić w myślach, zachowują to dla siebie.

"Nie ma problemu"

Lepiej unikać w zdaniach słowa „problem”, a zamiast tego użyć np. sformułowania „zrobię to z przyjemnością”. Taka odpowiedź może sugerować, że prośba faktycznie stanowiła dla kogoś wysiłek.

"To nie moja wina"

Zrzucanie winy na otoczenie wskazuje na brak odpowiedzialności. Dojrzałość to umiejętność przyznania się do błędu, a przynajmniej przedyskutowania go na forum, nie wskazując winnych.

