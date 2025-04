Zakochanie to piękny stan – czujesz motylki w brzuchu i... usta Ci się nie zamykają. Z doświadczenia wiemy jak to jest. Nieważne, że spędzacie ze sobą 24 godziny na dobę, nieważne, że wiecie o sobie wszystko nieważne, że razem wszystko planujecie, bo jak tylko rozstaniecie się choćby na chwilę, akurat wtedy musicie sobie powiedzieć "coś ważnego". To urocze i... drogie. Sekundka tu, minutka, tam, kwadrans gdzieś "po drodze" i rachunek rośnie. A rachunki trzeba płacić... Dlatego zamiast wydać pieniądze na romantyczną kolację czy zafundować sobie bajkowy weekend za miastem, robicie kolejny przelew na konto operatora. Skoro, więc prawdziwa miłość jest bezcenna, to, dlaczego tyle kosztuje?! Od dziś koniec z tym! Oczywiście nie mamy na myśli końca związku! Od dziś koniec z rachunkami! T-Mobile doskonale rozumie wszystkich zakochanych i z myślą także o nich przygotował ofertę Między Nami.

Tylko między nami

Starter Między Nami to rewolucja wśród ofert na kartę. W skład każdego zestawu wchodzą dwie karty SIM z dwoma kolejnymi numerami telefonów np. jeden dla mamy, a drugi dla opiekuna maleństwa. Przez 12 miesięcy, o każdej porze dnia i nocy ich właściciele mogą rozmawiać ze sobą za darmo – nawet bez doładowywania konta przez cały ten czas. Trzeba jedynie pamiętać, że bezpłatne jest pierwsze pół godziny każdego takiego połączenia, dopiero od 31. minuty jest naliczana opłata zgodna z cennikiem, w taryfie Hot – „fabrycznie” włączonej na Starterach Między Nami jest to 30gr/min z rozliczaniem sekundowym. Dzięki temu młoda mama może bez „finansowych wyrzutów sumienia” dzwonić tyle razy ile tylko chce, by sprawdzić jak się czuje jej ukochana pociecha – nie ma żadnego dziennego czy miesięcznego limitu ilości połączeń na drugi numer z pakietu Miedzy Nami. Nie jest też wymagana aktywacja tej oferty, zakupiony Starter Między nami jest „gotowy do użycia” – wystarczy go rozpakować, włożyć karty SIM do telefonów i już można bezpłatnie dzwonić na numer z pakietu. Oprócz tego na starterze znajduje się kwota początkowa w wysokości 20 zł do wykorzystania (po 10zł na każdym z kont).

Starter Między Nami to:

•Rok darmowych rozmów między numerami z tego samego pakietu bez dodatkowych opłat a nawet bez konieczności doładowania kont

– Bezpłatne połączenia obowiązują 24h na dobę przez cały rok od daty aktywacji (pierwsze połączenie) z dowolnej karty SIM z pakietu (aktywowanej jako pierwsza)

– Korzystanie z bezpłatnych połączeń między numerami z pakietu nie wymaga doładowywania kont

– Pierwsze pół godziny każdego połączenia jest bezpłatne, dopiero od 31. minuty naliczana jest stawka zgodna z cennikiem taryfy, którą klient posiada (domyślnie jest to taryfa Hot)

– Bezpłatne połączenia obowiązują między numerami zakupionymi w ramach jednego pakietu

– Bezpłatne połączenia są dostępne od razu, już od pierwszego połączenia – nie trzeba aktywować usługi

– Nie ma limitu ilości bezpłatnych połączeń dziennie, miesięcznie, itp.

• Ważność konta 12 miesięcy na każdej z kart z pakietu liczona jest od daty wykonania pierwszego połączenia.

Więcej na www.t-mobile.pl