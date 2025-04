Typ osobowości a podatność na stres

Z różnych badań wynika, że typ osobowości danego człowieka ma bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób radzi on sobie z sytuacjami stresowymi oraz jaki rodzaj stresu może wyrządzić największe szkody.Typ osobowości prawdopodobnie ma również związek z rodzajami chorób, na jakie człowiek zapada. Rozróżniamy dwa typy osobowości. Jest to osobowość typu A oraz osobowość typu B