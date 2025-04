Człowiek zaczyna chrapać, kiedy zwęża się przestrzeń gardła. Jest to spowodowane rozluźnieniem mięśni podniebienia miękkiego i zapadnięciem się języka. Wówczas powietrze przedostaje się z trudem przez gardło. Dlaczego jednak dzieje się tak tylko u niektórych? Od czego to zależy?

Przyczyn chrapania jest wiele. Główne z nich, to polipy nosa, powiększone migdałki, języczek, przerost małżowin nosowych i alergia. Bywa również tak, że chrapiemy z własnej winy, bo pijemy przed snem alkohol lub przejadamy się.

Od chrapania do bezdechu

Chrapanie jest częściej bardziej uciążliwe dla otoczenia niż dla samej osoby, wydającej podczas snu nieprzyjemne dźwięki. Jednak to sam chrapiący powinien udać się ze swoim problemem do lekarza, bowiem chrapanie – często bagatelizowane – może prowadzić do bezdechu. Pojawia się wówczas uczucie duszności, a dodatkowo również obfite pocenie i kołatanie serca.

Skutki bezdechu odczuwane są także w ciągu dnia: zaburzenie koncentracji, pamięci, zmęczenie, lęki czy rozdrażnienie. W ostateczności może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, a nawet zawału serca.

Jak leczyć chrapanie?

Z powodu różnorodności przyczyn chrapania, leczenie dostosowywane jest indywidualnie do pacjenta. Wyróżniamy dwie podstawowe metody leczenia:

