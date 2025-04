Oczywiście sam fakt, że przyszły zięć niezbyt przypadł ci do gustu, to jeszcze nie powód, by sugerować dziewczynie uczuciową pomyłkę. Jednak czasami otworzenie córce oczu na wady jej wybranka bywa usprawiedliwione. Kiedy tak jest?

Kiedy chronić córkę przed uczuciową pomyłką?



On nie stroni od alkoholu

Stale widujesz go z butelką piwa w ręce? Często zdarza mu się leczyć kaca, ponieważ przeholował z trunkami? Jeżeli zakochana dziewczyna przymyka oko na te jego wyskoki, z całą pewnością jest to mocno niepokojące.

Jasno uświadom córce, że mężczyzna ze słabością do alkoholu może złamać jej życie. Choć to niełatwe, próbuj ją przekonać, by wstrzymała się jeszcze z decyzją o ślubie i bardziej uważnie przyjrzała się ukochanemu. Powiedz wprost: "Nawet gdy on cię zapewnia, że przestanie pić, jak się pobierzecie – nie wierz w to. W małżeństwie wady zwykle się nasilają".



Bywa agresywny

Podczas sprzeczek, nie panuje nad emocjami? Mówi podniesionym głosem, nie słucha córki lub zdarza mu się nawet podnieść na nią rękę?

Uprzytomnij jej, że to niebezpieczny człowiek ("Martwię się o ciebie. Poszukaj kogoś, kto potrafi kontrolować swoją złość, a nie zachowuje się jak damski bokser"). Nalegaj, by dziewczyna nie spieszyła z kupowaniem obrączek.



To typ maminsynka



Wiesz od córki, że matka stale go kontroluje, zamęcza różnymi prośbami, a on potulnie się na to godzi? Choć może się zdawać, że to nic groźnego, z mężczyzną uwiązanym maminej spódnicy trudno stworzyć szczęśliwy związek.

Delikatnie porozmawiaj z córką o problemie. Zapytaj np., jak wyobraża sobie małżeńską codzienność u boku partnera, który każdy krok uzgadnia z matką ("Czy według ciebie on dojrzał do małżeństwa? Chcesz mieć w domu silnego, odpowiedzialnego mężczyznę czy bezradnego chłopca posłusznego mamusi?"). Ważne, by dziewczyna wszystko to sobie przemyślała.



Nie garnie się do pracy

Choć nie jest w stanie utrzymać się sam, woli oglądać telewizję czy grać na komputerze zamiast próbować gdzieś dorobić? Jeśli córka toleruje takie lenistwo partnera, po ślubie raczej nie znajdzie w nim oparcia.

Doradź jej, by próbowała wpłynąć na zachowanie ukochanego ("Nie sądzisz, że ambitny mężczyzna chce żyć za własne pieniądze?"). Jeżeli córka odniesie porażkę, niech poważnie rozważy zakończenie tego związku.



Jest zazdrośnikiem

Każde spojrzenie rzucone przez córkę innemu wprawia go w irytację? Nie pozwala dziewczynie na żadne seksowne stroje lub czyta jej sms-y, by wykryć rzekomą zdradę?

