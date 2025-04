Aby urlop z rodziną był czasem prawdziwego wypoczynku, nie wystarczą piękne pejzaże i super pogoda. Jeśli będziecie z mężem stale zmuszać się do różnych rzeczy, nadrabiać zaległości wychowawcze czy wyciągać na wierzch wszystkie zadawnione konflikty - wakacyjna katastrofa gotowa! Jak do tego nie dopuścić?

Reklama

Oto 3 banalne sposoby na udany urlop z rodziną:



1. Porozmawiaj z domownikami

Przede wszystkim porozumcie się wszyscy co do wzajemnych oczekiwaniach dotyczących wakacji. Może się okazać np., że nastoletnia córka marzy o czekoladowej opaleniźnie, a młodszy syn nudzi się na plaży jak mops. Albo ty zamierzasz nadrabiać senne zaległości, mąż natomiast, jako zapalony grzybiarz, planuje codziennie zrywać was z łóżek o świcie. Ważne, by w takiej sytuacji każdy spróbował odrobinę zmodyfikować własne plany - tak, by zostało też miejsce na przyjemności pozostałych członków rodziny.

Co jeszcze warto wspólnie dogadać, by nikt ni czuł się później rozczarowany?

Omówcie wakacyjne obowiązki . Nie powinno bowiem być tak, że ty np. na okrągło gotujesz i uwijasz się przy dzieciach, a partner oddaje się wyłącznie swoim przyjemnościom. By uniknąć małżeńskich konfliktów na tym tle, najlepiej zróbcie z mężem grafik, opisujący, kto i co będzie robił oraz w jakim zakresie . Uzgodniliście, np., że on bierze na siebie poranne dyżury przy dzieciach, byś mogła sobie dłużej pospać? Konsekwentnie się tego trzymajcie!

. Nie powinno bowiem być tak, że ty np. na okrągło gotujesz i uwijasz się przy dzieciach, a partner oddaje się wyłącznie swoim przyjemnościom. By uniknąć małżeńskich konfliktów na tym tle, najlepiej . Uzgodniliście, np., że on bierze na siebie poranne dyżury przy dzieciach, byś mogła sobie dłużej pospać? Konsekwentnie się tego trzymajcie! Jadąc na urlop z rodziną, dobrze jest zaplanować wyjazdowy budżet – czyli ustalić, na co będą wydawane pieniądze oraz jakie to mają być kwoty. Fundusze przeznaczone na wypoczynek możecie np. podzielić na liczbę dni, które spędzicie na wyjeździe. Wtedy od razu będzie wiadomo, ile dziennie możecie wydać, a jeśli np. w środę uda się wam zaoszczędzić, to innego dnia będzie można zaszaleć!

2. Postaw na swobodę i... wyluzuj!

Pamiętaj, im więcej każdy będzie miał wolności, tym lepiej! Dlatego nie staraj się stale stać na posterunku, by wszystko mieć pod kontrolą.

Przymknij czasem oko na to, czego wymagasz od rodziny na co dzień . Bez obaw! Świat się nie zawali, jeśli twój przedszkolak zje raz frytki zamiast obiadu, pójdzie spać bez kąpieli, albo zachlapie spodnie, skacząc radośnie po kałużach. Łagodząc malcowi domowe rygory, ty lepiej wypoczniesz, a rodzina będzie bardziej szczęśliwa, bo znikną powody do kłótni czy narzekania.

. Bez obaw! Świat się nie zawali, jeśli twój przedszkolak zje raz frytki zamiast obiadu, pójdzie spać bez kąpieli, albo zachlapie spodnie, skacząc radośnie po kałużach. Łagodząc malcowi domowe rygory, ty lepiej wypoczniesz, a rodzina będzie bardziej szczęśliwa, bo znikną powody do kłótni czy narzekania. Nie trzymaj partnera kurczowo przy sobie, ale też nie unikaj go. Ty kochasz piesze wycieczki, a on wędkowanie? Idźcie na kompromis, ("Jednego dnia ja łowię z tobą ryby, drugiego – ty wędrujesz ze mną w góry").

3. Uważaj na słowa

Urlop z rodziną nie jest najlepszą okazją do tego, by rozprawiać się z małżeńskimi bolączkami, które w codziennym zagonieniu często przemilczamy – twierdzą psycholodzy. Przecież zadawnionych, trudnych problemów i tak nie rozwiążecie z mężem w kilka dni, a roztrząsanie bolesnych spraw może zmienić wakacje w piekło.

Coś leży ci na sercu i chcesz mężowi o tym powiedzieć? Zrób to możliwie delikatnie – tak dobierając słowa, by rozmowa nie zakończyła się awanturą czy cichymi dniami.

– tak dobierając słowa, by rozmowa nie zakończyła się awanturą czy cichymi dniami. Partner powiedział, że ślicznie wyglądasz? Zamiast zrzędzić, że już pięć lat ci tego nie mówił, podziękuj z uśmiechem za komplement.

Reklama

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".