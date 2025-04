Wpływ snu na wygląd

Sen to najlepszy kosmetyk. Nawet najlepsze kremy i zabiegi nie zapewnią tego, co może dać sen. W jego trakcie skóra twarzy dotlenia się, odpoczywa od makijażu. Tak przygotowana skóra lepiej sobie radzi z zanieczyszczeniami. W trakcie snu zwiększa się wydzielanie ważnych dla organizmu hormonów, takich jak hormon wzrostu i melatonina. Pierwszy z wymienionych wpływa na wygląd, wzmacnia koncentrację oraz poprawia nastrój. Drugi – opóźnia procesy starzenia. Reguluje dojrzewanie komórek, podnosi naszą odporność, a także jest przeciwutleniaczem. Wszystko to sprawia, że kiedy śpimy, nasz organizm nie tylko wypoczywa, ale też regeneruje się i zdecydowanie wolniej starzeje!

Polecamy: Jak opóźnić starzenie za pomocą diety?

Gdy umysł śpi

Nie bez powodu mówi się, że podejmując ważne decyzje, trzeba iść spać i rano spojrzeć na sytuację jeszcze raz. W trakcie nocnego odpoczynku nasz umysł przechodzi dwa stany. Pierwszy to NREM – głęboki, spokojny sen. Częstotliwość fal mózgowych jest mniejsza. Nasz mózg regeneruje się na komórkowym, czysto chemicznym poziomie. Aktywność wówczas zanika, trwa fizyczna regeneracja tego najważniejszego organu. Odmienną fazą jest REM, czas aktywnego snu. Mózg pracuje wtedy intensywnie – porządkuje i układa wszystkie informacje, które zdobył w ciągu dnia. Dlatego z podejmowaniem ważnych decyzji warto zaczekać, przespać całą noc i wówczas zdecydować się na konkretne rozwiązanie.

Zobacz też: Czy wolno budzić lunatyka?

Warunki snu

Aby sen wpływał dobrze na naszą kondycję psychofizyczną, musimy zadbać o optymalne warunki w sypialni. Przed położeniem się do łóżka przewietrzmy pokój. Dzięki temu lepiej się dotlenimy. Zadbajmy też o to, by w pomieszczeniu było ciemno. Pomogą w tym zasłonięte okna oraz wyłączone lampy. To sprawi, że melatonina, hormon o którym pisaliśmy w poprzednim akapicie, będzie efektywniej pracowała w naszym organizmie. Zwróćmy też uwagę, na czym śpimy. Chodzi tu szczególnie o materac. Jeśli ten, z którego korzystamy jest wygodny, elastyczny i dopasowany do naszych potrzeb – z pewnością zagwarantuje lepszy sen. W innym wypadku możemy mieć problem z przespaniem całej nocy.

Źródło: materiały prasowe / pz

Reklama