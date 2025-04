Większość hazardzistów tracących pieniądze na różne loterie, konkursy czy pokera początkowo traktuje to jak dobrą zabawę. Myślą: "Jeśli tylko mi się poszczęści, zwiedzę świat, kupię wreszcie nowy samochód, zmienię mieszkanie...". Jednak te marzenia rzadko się niestety spełniają. Co gorsza, wielu graczy - zamiast odstąpić (choćby czasowo) od grania - jeszcze bardziej podbija stawki, co boleśnie odbija się na ich finansach. Zdaniem psychologów to prosta droga do uzależnienia się od hazardu.

Co robić, gdy podejrzewasz uzależnienie od hazardu?



Nie lekceważ znaków ostrzegawczych

Hazard męża to częsty powód kłótni w waszej rodzinie? Partner zazwyczaj gra dłużej, niż to planował lub przekracza limit wydatków, jakie przeznaczał wcześniej na grę? Pamiętaj, już te sygnały mogą wskazywać na uzależnienie od hazardu. Twój niepokój powinny obudzić też inne objawy.

Kiedy mąż nie może grać, staje się nerwowy , agresywny, poirytowany.

, agresywny, poirytowany. Zdarza mu się pożyczać pieniądze na hazard czy nawet nie iść do pracy z powodu gry.

czy nawet nie iść do pracy z powodu gry. Partner myśli i mówi tylko o graniu . Jego zainteresowanie życiem rodzinnym i osobistym znacznie zmalało.

. Jego zainteresowanie życiem rodzinnym i osobistym znacznie zmalało. Mimo że wasz stan finansowy wciąż się pogarsza, mąż nie rezygnuje z grania .

. Partner jest przeświadczony, że ma duże szanse na wygraną , a przy tym zyski przypisuje zwykle własnym umiejętnościom, zaś przegrane - niekorzystnym zbiegiem okoliczności.

, a przy tym zyski przypisuje zwykle własnym umiejętnościom, zaś przegrane - niekorzystnym zbiegiem okoliczności. Zauważasz, że on ukrywa przed tobą (lub kłamie), jak dużo gra i ile przegrywa.



Bądź stanowcza i konsekwentna

Pierwszym krokiem z twojej strony powinno być całkowite odcięcie męża od pieniędzy. Oznacza to m.in. przejęcie przez ciebie pełnej kontroli nad waszymi finansami (łącznie z pozbawieniem partnera dostępu do konta i kart kredytowych). Obawiasz się, że on nie wyrazi na to zgody? Nie wahaj się i wprowadź w waszym związku rozdzielność majątkową. To ważne, gdyż w przeciwnym razie za długi męża będziesz musiała ty odpowiadać. Ale to nie wszystko!

Nie próbuj wspierać partnera, ponosząc konsekwencje za niego . Pamiętaj, oddając pożyczki, które mąż zaciągał na granie, albo usprawiedliwiając go ("Chce zapewnić nam lepszy byt"), nie rozwiążesz problemu. Partner powinien jasno od ciebie usłyszeć, że postępuje niedojrzale i skrajnie nieodpowiedzialnie.

. Pamiętaj, oddając pożyczki, które mąż zaciągał na granie, albo usprawiedliwiając go ("Chce zapewnić nam lepszy byt"), nie rozwiążesz problemu. Partner powinien jasno od ciebie usłyszeć, że postępuje niedojrzale i skrajnie nieodpowiedzialnie. Motywuj męża do podjęcia terapii ukierunkowanej na pomoc osobom uzależnionym od hazardu. Ważne, by wspólnie z terapeutą przeanalizował przyczyny i skutki swojego nałogu oraz pojął, że wygrana w tego rodzaju grach zależy wyłącznie od przypadku, nie od gracza.

