Uścisk komunikuje poczucie siły. Często traktujemy siłę jako własną energię, którą jednostka rozwija dzięki swej determinacji, wytrwałości i poczuciu odpowiedzialności za siebie. Oczywiście odpowiedzialność za siebie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania i rozwoju własnej mocy, jednakże możemy przekazywać swoją wewnętrzną witalność w darze dla innych, by potwierdzić lub podtrzymać ich własną siłę i moc.

Siła jest w szczególności przekazywana przez sygnały cielesne. Dotykanie i ściskanie się ma wpływ energetyzujący. Cud polega na tym, że kiedy staramy się przekazać swoją energię poprzez uścisk, nasza własna siła też wzrasta!

Udzielaj uścisku z darem siły:

osobie osamotnionej po rozpadzie związku uścisk mówi: Kiedy twoja wiara w innych doznała uszczerbku, pozwól mi objąć cię i napełnić siłą; dziecku zdezorientowanemu po rozstaniu się rodziców uścisk mówi: Nie jesteś odpowiedzialny za szczęście swoich rodziców. Masz wielu przyjaciół w otaczającym cię świecie - jestem jednym z nich; nie najmłodszemu sportowcowi, opuszczającemu drużynę, uścisk mówi: Istnieją i inne moce oprócz siły fizycznej.

Szanuję to, co osiągnąłeś. Ale przede wszystkim podoba mi się to, kim jesteś i kim będziesz. Uścisk skupiony na sercu lub uścisk „niedźwiedzi” są dodającymi sił komunikatami.

Uścisk komunikuje uzdrowienie

Nasza siła staje się potężnym czynnikiem uzdrawiającym, kiedy zostaje przekazana w kontakcie fizycznym. Wszyscy znamy wielokrotnie powtarzane opowieści o uzdrowieniach przez dotyk. Współczesne badania naukowe potwierdzają, że dotykanie i obejmowanie udziela energii życiowej, która uzdrawia – a także wspiera i koi – ludzi cierpiących na choroby i niedomagania. Nowe badania wykazują, że dotykowi – aby był w pełni terapeutyczny – musi towarzyszyć intencja udzielania pomocy i uzdrowienia. Przypadkowe, niezamierzone dotykanie jest mniej skuteczne.

Witalność, którą czerpiemy z terapeutycznego objęcia, zawiera następujący uzdrawiający sygnał: Jestem żywy i wartościowy - przychodzę do siebie.

Udzielaj uścisku uzdrawiającego:

każdemu, kto stara się otrząsnąć z choroby czy infekcji albo wygrzebać z czarnego nastroju, każdemu, kto leczy swoje złamane ciało albo ducha, uścisk mówi: Podtrzymuję cię, abyś podczas powrotu do zdrowia mógł czerpać siłę z mojego wsparcia.

Moja siła złączona z twoją przewyższa ich prostą sumę. Poczuj, jak ta nadzwyczajna energia wpływa w ciebie i ponownie cię scala!

Przepojony szacunkiem dla uzdrowienia jest uścisk czołowy.

Recepta:

Cztery uściski dziennie dla przetrwania.

Osiem uścisków dziennie dla dobrego samopoczucia.

Dwanaście uścisków dziennie dla rozwoju.

Kathleen Keating

Rysunki: Mimi Noland

