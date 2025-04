Czym jest lęk?

Lęk często objawia się jako kombinacja symptomów fizjologicznych. Kiedy poprosilibyśmy ludzi, aby opisali swój niepokój, wielu z nich zaczęłoby od wymienienia listy takich objawów jak krótki oddech, napięcie mięśni, hiperwentylacja i palpitacje. Wszystkie te symptomy dodatkowo wzmagają pojawianie się niepokojących myśli. Spróbuj przez chwilę pomyśleć o swoim niepokoju wyłącznie w kategoriach fizycznego stanu organizmu.

Chociaż może się wydawać, że reakcje organizmu są automatyczne i niekontrolowane, to możesz przyjąć do wiadomości, że wcale tak nie jest. Wystarczy bowiem tylko trochę ćwiczeń, aby zapanować nad fizycznymi objawami niepokoju i wyrwać się z jego uścisku.

Jak rozluźnić mięśnie?

Progresywne rozluźnianie mięśni jest prostą techniką, stosowaną do powstrzymania lęku przez rozluźnianie poszczególnych partii mięśni. Jej skuteczność została potwierdzona dziesiątki lat temu przez Edmunda Jacobsona, lekarza z Chicago. W 1929 r. opublikował on swoją książkę „Progressive Relaxation”, która stała się klasykiem.

Opisał w niej technikę głębokiego rozluźniania mięśni, która w jego ocenie nie wymagała ani wyobraźni, ani siły woli, ani tym bardziej siły sugestii. Bazuje ona na założeniu, że ciało reaguje napięciem mięśni na myśli wzmagające niepokój. To pobudzenie mięśni wywołuje z kolei jeszcze większy niepokój i wpędza organizm w błędne koło stresu. Jeśli powstrzymasz napięcie mięśni, powstrzymasz również wzrost niepokoju. Doktor Jacobson miał powiedzieć: „Nie może być mowy o zaniepokojonym duchu w rozluźnionym ciele”.

Napięcie mięśni

Jeżeli w Twoim przypadku niepokój jest ściśle powiązany z napięciem mięśni, progresywne rozluźnianie mięśni może się dla Ciebie okazać wyjątkowo użytecznym narzędziem. To właśnie napięcie mięśni jest często tym czynnikiem, który prowadzi do podenerwowania.

Możesz na przykład odczuwać chroniczne napięcie w okolicach ramion i karku, które można skutecznie zredukować, ćwicząc progresywne rozluźnianie mięśni.

Inne symptomy, z którymi można sobie świetnie poradzić za pomocą tej techniki, obejmują: napięciowe bóle głowy, bóle pleców, szczękościsk, napięcia mięśni w okolicach oczu, skurcze mięśni, wysokie ciśnienie tętnicze i bezsenność. Jeśli ulegasz często gonitwie myśli, systematyczne rozluźnianie mięśni sprawi, że nie będą one tak męczące i natrętne. Jeśli przyjmujesz środki uspokajające, z pewnością stwierdzisz, że dzięki progresywnemu rozluźnianiu mięśni bierzesz ich znacznie mniej.

Na podstawie „Jak radzić sobie z lękiem. 10 prostych sposobów na złagodzenie lęku, strachu i zmartwień”, Edmund Bourne, Lorna Garano, wyd. Helion, 2007

