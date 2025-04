Najchętniej kupujesz towary, o których niewiele wiesz, ale zachwalano je w reklamie, z uwagą przysłuchujesz się wszystkim rozmowom na temat nowości handlowych. Znajomi twierdzą, że łatwo tobą manipulować. Odpowiedzi szukaj w po niższym teście.

1. Musisz gdzieś szybko pojechać, ale nie masz samochodu. Co robisz?

a) prosisz o pomoc...3

b) najpierw prosisz, a dopiero później mówisz, o której godzinie...2

c) rozmowę zaczynasz od wyjaśnienia, że to bardzo wczesna pora...1

2. W trakcie ważnego wystąpienia szef popełnia błąd...

a) uważasz, że to niewybaczalne...3

b) na kąśliwą uwagę kolegów, odpowiadasz, że to bardzo ludzkie...2

c) nie widzisz w tym potknięciu nic szczególnego...1

3. Kupujesz dom za miastem. Sprzedawca dziwnie zawyża cenę. Uważasz, że kłamie, bo...

a) patrzy w przestrzeń...3

a) ma spocone ręce...2

c) ma dziwnie zwężone oczy...1

4. Trafiasz na przecenę płaszczy. Nie ma twojego rozmiaru, ale sprzedawca proponuje ci towar nie objęty obniżką. Co robisz?

a) kupujesz...3

b) nie kupujesz...2

c) kupujesz inny płaszcz w podobnej cenie...1

Do 6 punktów: Za żadne skarby nie dajesz się omamić specjalistom od marketingu, a w negocjacjach jesteś partnerem twardym i rzeczowym. Prowadzisz rozmowy na profesjonalnym poziomie, nie dajesz się zwieść błyskotliwym wypowiedziom. Zanim się zdecydujesz na jakiś towar, rozważysz wszystkie za i przeciw.

Od 6 do 9 punktów: Czasami jesteś naiwna jak dziecko, a czasami twarda jak skała. Niestety, nigdy nie wiadomo jak się w danej chwili zachowasz. Takie rozchwianie emocjonalne do niczego dobrego nie prowadzi. Aby uniknąć stresów, najpierw myśl, a później decyduj. Wówczas zawsze wygrasz.

Ponad 10 punktów: Pracuj nad sobą. W przeciwnym razie zginiesz pod ciężarem towarów z reklamy. Już w tej chwili masz pełną szafę bubli. Pamiętaj. Umiejętność wciskania ludziom kitu to naprawdę lata ciężkiej pracy. Dla speców od marketingu żerowanie na twojej naiwności to chleb powszedni.