Czy to się opłaca? Stwórz listę!

Niektórzy ludzie nie budują poczucia własnej wartości, ponieważ nie wiedzą, jak tego dokonać. Inni, choć trudno w to uwierzyć, powstrzymują się przed jego wzmacnianiem, ponieważ z braku akceptacji samego siebie płyną pewne korzyści.

Zanim zainwestujemy czas w budowanie poczucia własnej wartości, zróbmy coś, co zrobiłby dobry menedżer przed przystąpieniem do realizacji nowego planu: dokonajmy analizy kosztów i korzyści.

Najpierw wypisz wszystkie korzyści wynikające z braku akceptacji samego siebie, jakie tylko przychodzą Ci do głowy. Następnie wypisz wszystkie wady. Poniżej kilka przykładów.

Przykłady zalet braku akceptacji samego siebie

Brak ryzyka. Nie mam żadnych oczekiwań względem siebie i innych. Mogę ulec lenistwu i nisko stawiać sobie poprzeczkę. Rzadko będę rozczarowywał siebie i innych. Świat jest przewidywalny. Rozumiem, gdy ludzie mnie nie akceptują, ponieważ sam siebie nie akceptuję. Rozumiem to, że nawet nie podejmują prób zaakceptowania mnie. Czasami wzbudzam litość i skupiam na sobie uwagę, a przynajmniej na początku. Brak akceptacji samego siebie jest w mojej rodzinie normą. Gdy powielam ten schemat, czuję, że do niej pasuję. Brak akceptacji samego siebie chroni mnie przed rozwojem autodestrukcyjnej dumy. Usprawiedliwia mój niedbały ubiór i kiepską higienę osobistą.

Przykłady wad braku akceptacji samego siebie

Jest to bardzo bolesne uczucie. Życie nie sprawia żadnej radości. Prowadzi do objawów psychosomatycznych i chorób. Stwarza błędne koło: ponieważ mam złą opinię na swój temat, nie staram się. W związku z tym inni źle mnie traktują. Odczytują mój pesymizm i apatię jako przejawy niekompetencji. Ich stosunek do mnie potwierdza moje kiepskie zdanie o sobie.

