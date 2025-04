Do tej pory twoje dziecko nigdy samowolnie nie opuszczało lekcji. Tym razem jednak tak się niestety zdarzyło. Jak powinnaś zareagować na wagarowanie ucznia? Oto nasze 4 rady:

1. Zapanuj nad gniewem

Choć jesteś zła na dziecko, postaraj się zapanować nad gniewem. Porozmawiaj z nastolatkiem spokojnie i rzeczowo. Powiedz, co myślisz o ucieczkach z lekcji oraz zdecydowanie zaznacz, że nie zgadzasz się na nieobecności w szkole.

2. Znajdź przyczynę

Dowiedz się, co skłoniło ucznia do takiego kroku. Obawiał się klasówki, bo nie przygotował się do niej? Popadł w konflikt z kolegami lub nauczycielem? A może po prostu wolał iść do kina, bo ma kłopoty z nauką i zniechęcił się do szkoły? Uświadom nastolatkowi, że wagary żadnego z tych problemów nie rozwiążą. Przeciwnie, będą się one tylko pogłębiać.

3. Wspieraj dziecko

Zapewnij dziecko, że w każdej trudniejszej sprawie może liczyć na twoje zrozumienie i wsparcie. Jeśli np. uciekło z lekcji z obawy przed sprawdzianem, zaproponuj pomoc w nadrobieniu szkolnych zaległości. Albo podpowiedz, jak może radzić sobie z docinkami kolegów, jeśli to właśnie z ich powodu doszło do wagarów.

4. Bądź czujna

Regularnie kontaktuj się z wychowawcą. To ważne, bo wagarujący uczniowie świetnie kamuflują się przed rodzicami. Bywa np., że relacjonują różne klasowe wydarzenia, mimo iż czas spędzili np. w parku czy w centrum handlowym, a nie w szkole.

Na podstawie artykułu z dwutygodnika "Przyjaciółka"