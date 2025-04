Jak wyglądałoby życie bez lęku?

Możliwe, że wychodziłoby się z pracy do domu wcześniej, gdyż obsesje związane z projektami lub raportami już by się nie pojawiały. Lub też można by cieszyć się ze spokojnie przespanych nocy bez żadnych przerw związanych z zawodowymi bolączkami. Albo w łatwy, lekki i przyjemny sposób udawałoby się przeprowadzać prezentacje. Możliwe, że rozmowy z kolegami podczas przerwy zupełnie inaczej by wyglądały…

Pomyśl o tym, jak inaczej Twoja osoba prezentowałaby się w środowisku pracy pozbawionym trosk, zarówno dla współpracowników, jak i dla Ciebie samego. Jakie zmiany dałoby się zauważyć? Sięgnij po notatnik i zapisz kilka zdań na temat tego, co konkretnie wyglądałoby inaczej. Może udałoby się coś wyeliminować (np. niepotrzebne jąkanie podczas mowy), a coś zyskać (pewny siebie ton głosu)?

Pomyśl o odczuciach

Jeśli chcesz, aby wizja zmian była bardziej ewidentna i przekonująca, pomyśl o odczuciach w konkretnej sytuacji.

Wybierz z listy te słowa, które w najlepszy sposób opisują nowe odczucia w przypadku braku zawodowego lęku w Twoim życiu. Wybierz pięć najistotniejszych dla Ciebie.

pewność siebie,

swoboda,

posiadanie kontroli,

spokój psychiczny,

relaks ,

, zadowolenie,

ożywienie,

kompetencja,

poczucie bycia przywódcą,

bycie lubianym ,

, atrakcyjność,

inteligencja,

wyciszenie,

wartościowy członek zespołu,

bezpieczeństwo ,

, brak trosk.

Rozważ, jak zmieniają się wyniki w pracy

Ostatnim krokiem w tworzeniu silnej wizji tego, jak będzie wyglądać Twoja kariera po wyeliminowaniu utrudnień związanych z lękiem, jest spojrzenie na wpływ niepokoju na wyniki w pracy. Ponieważ nerwowość w środowisku pracy zazwyczaj wpływa na efektywność, warto pomyśleć o tym, co się zmieni, a co pozostanie niezmienne w takim przypadku. Zapisz w notatniku efekty burzy mózgu odpowiadającej na pytanie, jak przezwyciężenie lęku zawodowego przełoży się na wyniki w pracy. Czy będzie to uczucie spokoju i postawa osoby bardziej opanowanej? Czy umożliwi to wzięcie na siebie ryzyka i stworzy nowe możliwości?

Podczas wykonywania tego ćwiczenia może się okazać, że odczuwasz sceptycyzm, jeśli chodzi o wyeliminowanie niektórych zwyczajów wywołujących lęk.

Na przykład, ludzie bardzo często obawiają się, że pozbycie się perfekcjonizmu spowoduje spadek jakości wykonywanej pracy. Możemy też obawiać się zwiększonych oczekiwań i obowiązków, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć, jeśli poprawi się wydajność pracy. Spisz wszelkie niepokoje lub troski związane z przezwyciężeniem lęku w pracy.

Zauważ także, że tego typu zmiany mogą wpłynąć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na pracę. Możliwe, że negatywny wpływ tych zmian zostanie zrównoważony pozytywnymi zmianami w innych obszarach życia.

Gdy jedna z moich klientek, menedżerów wyższego szczebla, z którą pracowałam, przełamała obawę związaną z wypowiadaniem się podczas spotkań, zdecydowała, że pozostanie na swoim stanowisku i nie będzie zainteresowana awansem. Zrozumiała, iż wiele jej wysiłków związanych z chęcią awansu wywodziło się z potrzeby sprawdzenia się. W momencie gdy nabrała pewności siebie, zrozumiała, że inne ważne aspekty jej życia (ćwiczenia gimnastyczne, rodzina, wypoczynek itd.) są co najmniej tak istotne jak jej praca. Nie chciała z nich rezygnować, dlatego też odrzuciła propozycję awansu.

