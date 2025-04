Idealna dieta zapobiegająca stresowi lub łagodząca jego objawy powinna być bogata w magnez i witaminy z grupy B. Raczej należy unikać picia kawy i mocnej herbaty, ponieważ napoje te wypłukują z organizmu cenne mikroelementy. Do listy napojów zakazanych można dopisać także napoje energetyczne (tylko chwilowo podnoszą wydajność organizmu) oraz alkohol, ponieważ daje złudne poczucie odreagowania stresu, a w rzeczywistości jeszcze bardziej go pogłębia. Tylko człowiek trzeźwy może rozpoznać swoje potrzeby i odnaleźć właściwą metodę walki ze stresem.

Środki uspokajające

Ostatnio bardzo popularne stało się zażywanie na noc środków uspokajających (nawet nasennych), a rano pobudzanie się mocną kawą. Niestety to bardzo zła metoda walki ze zmęczeniem i stresem. Z jednej strony leki uspokajające „wyhamowują” organizm, a z drugiej strony kawa „pobudza” go. To dla organizmu mieszanka wybuchowa.

Przyjmowanie jakiekolwiek środków uspokajających – nawet tych łagodnych – zawsze należy konsultować z lekarzem. Takie leki mogą jedynie złagodzić dolegliwości, ale nie zlikwidują przyczyny stresu.

Niebezpieczeństwo uzależnienia

Wszystkie leki – nawet te na bazie naturalnych surowców – przy dłuższym stosowaniu mogą uzależniać (fizycznie i psychicznie). Mimo że nasz organizm nie odczuwa żadnej potrzeby brania środków wspomagających, nasz mózg wysyła odwrotne wiadomości – uzależnia się od codziennego rytuału brania środków uspokajających przed snem.

