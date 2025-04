Stres jest naturalną reakcją organizmu na trudne sytuacje, np. śmierć bliskiej osoby, przeciążenie obowiązkami czy chorobę. Stres może również wywoływać nieprzyjemna atmosfera w pracy czy złe relacje z bliskimi. Generalnie jest on niezbędny dla efektywnego funkcjonowania organizmu – daje mu napęd, jednak czasem może skutkować demotywacją, apatią, znudzeniem, fizycznym zmęczeniem, a nawet spowolnieniem reakcji życiowych.

Jakie są objawy stresu?

Głównym objawem stresu jest poczucie zmęczenia. Do tego może dojść ból głowy, dolegliwości ze strony układu pokarmowego (np. wzdęcia, ból brzucha) lub układu krążenia (np. nadciśnienie, ból w okolicach serca). Długotrwały stres może prowadzić do zwiększenia w organizmie ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu. Może on prowadzić do zniszczeń w organizmie człowieka.

Polecamy: Encyklopedię zdrowia

Jak walczyć ze stresem?

Aby pokonać stres, trzeba nauczyć się nim zarządzać. W jaki sposób to zrobić? Nie ma jednej recepty na rozładowanie stresu – każdy z nas inaczej odreagowuje. Jedni wolą stosować techniki relaksacyjne (np. medytować lub słuchać muzyki relaksacyjnej), inni wolą jeździć na rowerze lub zapisać się na kurs tańca.

Kiedyś specjaliści do walki ze stresem zalecali technikę polegającą na wizualizacji sytuacji stresujących. Niestety nie na każdą osobę ten sposób działał. Obecnie uważa się, że należy robić to, co podpowiada nam organizm, a nie to co jest akurat modne. Jeśli dla kogoś odpoczynkiem jest 15-minutowa drzemka, to powinien się przespać. Jeśli – tenis, powinien pograć na korcie.

Warto wiedzieć: Jakie są źródła kobiecego stresu?

Zwolnić tempo

W walce ze stresem najlepiej zastosować zasadę slow, czyli wykonywać po jednej czynności, ale za to z pełnym zaangażowaniem. Nie powinniśmy się rozpraszać; powinniśmy celebrować każdą czynność. Racjonalne rozplanowanie zadań, pozwoli na szybsze ich wykonanie, a to z kolei – w sposób pośredni – przełoży na zmniejszenie liczby stresujących sytuacji.

Reklama