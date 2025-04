Spis treści:

Wampiry energetyczne to osoby, które „wysysają” energię emocjonalną, sprawiają, że czujesz się źle, czegoś ci brakuje. Robią to celowo bądź nie. Wampirem energetycznym może być kobieta lub mężczyzna, mąż, żona bądź inny członek rodziny, pracodawca lub znajomy. Jeśli po przebywaniu z takim człowiekiem czujesz się rozdrażniony, przygnębiony, zmęczony albo niespokojny, to z dużym prawdopodobieństwem masz do czynienia z toksyczną osobą, która obiera ci życiową energię.

Dlaczego ktoś staje się wampirem energetycznym? Na ukształtowanie się takich cech osobowości mogą wpływać wzorce z dzieciństwa (brak miłości, zainteresowania), traumy z przeszłości, genetyka, choroby i zaburzenia psychiczne (np. depresja, lęk) lub zaburzenia osobowości (narcystyczne zaburzenie osobowości, socjopatyczne zaburzenie osobowości).

Wampirem energetycznym może być dowolny człowiek, który:

Jest przebiegły, potrafi wyczuć słabość drugiej osoby i ją wykorzystać. Jest przekonujący. Zwłaszcza na początku znajomości potrafi skutecznie uwodzić. Może wydać się wyjątkowo przyjazny. Mówi więcej o sobie niż o innych. Zarzuca cię swoimi problemami, chcąc skupić na sobie twoją uwagę i otrzymać współczucie. Może mieć mentalność ofiary. Umniejsza za to problemy innych. Nie przyznaje się do winy i unika odpowiedzialności. Obwinia swoją ofiarę za problem czy kłótnie. Jest zazdrosny. Uwielbia być najlepszy, porównuje się do innych. Wykorzystuje twoją dobroć, empatię, gotowość pomocy. Żeruje na poczuciu winy lub stawia ultimatum, gdy chce czegoś od swojej ofiary. Krytykuje i obniża czyjeś poczucie wartości, aby poczuć się lepszym. Potrzebuje ofiary, aby czerpać od niej energię emocjonalną. Wampira cechuje osobowość współzależna. Swoje potrzeby zaspokaja żerując na innych. Nastawiony na branie, nie lubi bezinteresownie dawać, pomagać.

Wampir emocjonalny zabiera nam mnóstwo energii, gdyż potrzebuje ciągłej uwagi. W kontakcie z nim nie ma wzajemnego wsparcia. Wampiry chcą tylko brać. Często manipulują innymi, np. przedstawiają swoją sytuację jako gorszą, niż w rzeczywistości, by bardziej zaangażować nas w pomaganie sobie. Zwykle nie są świadome, że robią coś złego. Ich działanie wynika z niezaspokojonych potrzeb, np. miłości, bycia ważnym. Co ważne – mogą z nas wyssać energię tylko wówczas, gdy im na to pozwolimy.

Aby ochronić się przed wampirem energetycznym, należy pracować nad swoją asertywnością i poczuciem własnej wartości. Należy okazać sobie troskę i wsparcie, starać się na ile to możliwe unikać kontaktu z wampirem emocjonalnym i nie wchodzić z nim w długie dyskusje. Takie osoby często nie chcą skorzystać z możliwości rozwiązań swoich problemów, ponieważ to samo rozpamiętywanie traum przyciąga uwagę i energię innej osoby. Dlatego starajmy się nie dawać wciągnąć w problem tej osoby. Komunikujmy też grzecznie, że np. chcemy pobyć sami albo poinformujmy delikatnie, że rozmowa z tą osobą nas czasami za bardzo przytłacza.

Warto pamiętać, że niektóre osoby są bardziej podatne na wpływy toksycznych ludzi i karmią swoją energią wampira emocjonalnego. Pomocny w takiej sytuacji będzie kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą, który pomoże wypracować metody radzenia sobie z toksyczną osobą, tak aby samemu nie cierpieć.

Powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim własne dobro. Zastanowić się, czy mamy siłę, by tę osobę wesprzeć? Jeśli się na to zdecydujemy, powinniśmy jej słuchać, pozostając jednocześnie w kontakcie z samym sobą. Uwaga powinna być podzielona na pół. To dystansuje nas wobec sytuacji i daje możliwość skoncentrowania się na emocjach rozmówcy. Załóżmy, że przyjaciółka na każdym spotkaniu żali się nam, że jej córka postępuje niewłaściwie. Zamiast wspólnie analizować zachowanie dziewczyny, warto pomóc koleżance skonfrontować się z prawdą o niej samej. Po pierwsze trzeba przerwać słowotok, zadając pytanie, które „wybije” ją z rytmu narzekania, np. „Dlaczego tak cię to boli? Bo ona postępuje nie tak, czy dlatego, że tracisz nad nią kontrolę?”. Nasz ton głosu powinien wyrażać troskę, by przyjaciółka nie poczuła się atakowana. Wówczas mamy szansę skłonić ją do refleksji nad sobą i porzucenia praktyk manipulacyjnych.

