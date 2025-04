Weź życie w swoje ręce i dopnij swego!

Pamiętaj że twoje życie jest świadectwem twoich przekonań. Kiedy zmienisz ograniczające cię przekonania, może okazać się że zmieni się także twoje życie. Jak to zrobić i od czego zacząć? Przeczytaj!

Wróć do swoich najskrytszych marzeń i planów

Wróć pamięcią do tych swoich pragnień, często ukrytych przed innymi z lęku przed ich oceną. Wybierz te na których teraz najbardziej ci zależy, które są twoje a nie narzucone i zamień je na konkretne cele do realizacji. Zapisz w komputerze, telefonie czy na kartce. Możesz je aktualizować, zmieniać lub pogłębiać, ale cel pozostaje ten sam - zrealizować to, czego pragniesz!

Miej cel

Zaczynaj z wizją końca tego co chcesz osiągnąć. Im cele będą dla ciebie ważniejsze tym większą wyzwolisz w sobie odwagę do ich realizacji. Miej te cele gdzieś przed oczami każdego dnia. Sukces to mieć to co się chce, więc to ty decydujesz które cele są dla ciebie ważne i zrealizowanie których uznasz za swój życiowy sukces. Nie porównuj się z innymi.

Nie poddawaj się

Nie traktuj przeszkód jako wymówki do wycofania się. Nie rezygnuj w połowie drogi. Być może będziesz potrzebował wsparcia i niezbędnych środków. Nie boj się ich poszukać i o nie poprosić. A może chwilowa przeszkoda jeszcze mocniej zdopinguje cię do osiągniecia wymarzonych celów?

Bądź cierpliwy

Rozwijaj w sobie nawyk cierpliwości, bo dzięki niej będziesz mógł wytrwać w realizacji swoich postanowień. Nie zrażaj się, kiedy nie będziesz widzieć szybkich efektów. Droga do celu może być długa i wyboista, jeśli jednak naprawdę pragniesz dojść do jej końca, podróż sama w sobie też może być przyjemnością!

Działaj!

Zacznij działać, podejmuj decyzje i ciesz się odpowiedzialnością za swoje życie. Pamiętaj że brak pieniędzy, brak czasu, brak wytrwałości to tylko wymówki które należy pokonać tak jak się pokonuje kolejne etapy maratonu. Satysfakcja płynie z trudu i wysiłku i jak zapewne wiesz, jest wielką nagrodą za to że wytrwaliśmy w drodze do celu. Nie snuj tylko realizuj. Dopnij swego!

