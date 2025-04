Nadchodzący 2008 rok będzie rokiem Koziorożca, w tym znaku bowiem przebywać będzie Jowisz, nazywany przez starożytnych astrologów planetą wielkiego szczęścia. Koziorożce czekały na tak doskonały układ gwiazd aż 12 lat! Teraz właśnie wiele ich marzeń oraz śmiałych planów się spełni. Do tego otworzą się przed nimi nowe możliwości.

Druga ważna planeta – Saturn, która wędrować będzie przez znak rozsądnej i pracowitej Panny, zapowiada, że zbliża się dla nas wszystkich czas zdominowany przez sprawy materialne, konkretne, wymierne. A więc koniec bujania w obłokach, przymiarek i szumnych zapowiedzi – trzeba się brać do roboty! A będzie to praca dająca naprawdę imponujące rezultaty w postaci awansów, nowych dróg kariery i oczywiście dobrych pieniędzy. Dotyczy to szczególnie Koziorożców i Panien, ale nie tylko. Najwięcej zawodowych i finansowych sukcesów czeka bowiem Byki, Raki, Wodniki oraz większość urodzonych pod znakiem Strzelca. Pozostałe znaki zaś mogą liczyć na spokojną stabilizację. Los będzie sprzyjał ich sprawom rodzinnym i osobistym. Pozwoli też zrealizować wiele marzeń.

Wodnik 21 stycznia – 19 lutego

W sprawach materialnych czeka cię powodzenie. Odniesiesz sukces tam, gdzie potrzebne są pieniądze, własny wysiłek, zdolności organizacyjne.

UCZUCIA

Musisz być uczciwa wobec samej siebie, gdyż pragnąc miłości, możesz pomylić się i wziąć za nią przyjaźń lub koleżeństwo. Wiele z was będzie także skłonnych, by związać się z kimś z rozsądku. Jeśli pójdziesz za tą pokusą, zamiast słuchać serca, będziesz żałować, gdyż głęboko ukryte potrzeby nie zostaną zaspokojone i wciąż odczuwać będziesz głód uczuć. Na prawdziwą miłość warto poczekać, a kiedy przyjdzie, nie będziesz miała wątpliwości, że to właśnie jest ten człowiek.

FINANSE I PRACA

Zapewne ominą cię kłopoty finansowe, a wiele osób w twoim otoczeniu może ci nawet zazdrościć zarobków i tego, że możesz sobie pozwolić na wiele rzeczy, które dla nich są niedostępne. Rzeczywiście – wystarczy na codzienne życie i jeszcze zapewne na jakieś inwestycje. Być może wyremontujesz mieszkanie, zmienisz kafelki w łazience, kupisz nowe meble. Jednak jesteś osobą, której powodzenie w sprawach materialnych do końca nie może usatysfakcjonować. Potrzebujesz czegoś więcej: może realizacji swoich ambicji, marzeń z młodości, a może poczucia, że robisz coś naprawdę ważnego dla innych ludzi? I tego właśnie może ci zabraknąć.

ZDROWIE

Ciało i dusza to jedno. Możesz przekonać się o tym w tym roku, kiedy to psychologiczne problemy znajdą swoje odzwierciedlenie w twoim organizmie. Pamiętaj więc, że takie dolegliwości, jak bóle brzucha, mdłości, bóle głowy, kręgosłupa, duszności czy nierówne bicie serca, maja też źródło w psychice (mogą dać one o sobie znać zwłaszcza jesienią). Jest rzeczą bardzo ważną, byś nie tłumiła uczuć, nawet jeśli są one dla ciebie przykre i nie wiesz, co z nimi zrobić. Dopuść je do swojej świadomości, a jeszcze lepiej wygadaj się przed kimś godnym zaufania. Właśnie taka drobna rzecz może mieć duży wpływ na twoje zdrowie.

Ryby 20 lutego – 20 marca

Liczyć się będzie silny charakter, konsekwencja, odwaga. Wiele zyskasz i wiele osiągniesz, ale o sukces będziesz musiała zawalczyć.

UCZUCIA

Warunkiem szczęścia jest dla ciebie w tym roku rozwiązanie pewnych problemów z przeszłości. Na przykład uporanie się z przykrymi wspomnieniami. Niektóre z was będą musiały uregulować sytuację rodzinną, np. dogadać się z rodzicami, byłym mężem. Nie bójcie się jednak zmian w życiu uczuciowym. Pamiętajcie, że macie prawo dążyć do szczęścia. W marcu i w kwietniu w znaku Ryb przebywać będzie Wenus, która zapewni ci duże powodzenie. W czerwcu czeka cię kilka szalonych dni, dla których warto będzie poświęcić tzw. święty spokój.

FINANSE I PRACA

Pojawią się przed tobą nowe zadania, którymi pracodawca będzie cię zaskakiwał. Na przykład dostaniesz atrakcyjną pracę, ale okaże się, że błyskawicznie musisz się czegoś nauczyć, poszerzyć umiejętności. Praca może wymagać od ciebie także zmiany wizerunku, przestawienia się na inny styl życia. Możesz wpadać w panikę, a nawet chcieć zrobić odwrót – zrezygnować z pieniędzy, prestiżu itd. po to, by uniknąć kompromitacji. Nie rób jednak tego! Nie marnuj szansy! Na początku będzie ci ciężko, zaliczysz różne potknięcia, ale wśkońcu odniesiesz sukces. Najtrudniejsze dla ciebie miesiące to początek stycznia, marca, lipiec do połowy sierpnia i grudzień. Za to największe sukcesy świętować będziesz w maju, czerwcu i listopadzie.

ZDROWIE

Bardzo możliwe, że trzeba będzie przeprowadzić jakiś mały remanent w swoim organizmie, szrobić badania. Dotyczy to przede wszystkim osób urodzonych w lutym i pierwszej dekadzie marca. Ryby z drugiej dekady będą zdrowe jak ryby! Za to wszystkie będą mieć w tym roku skłonność do uciekania w chorobę przed różnymi przeciwnościami losu. Organizm może się bronić przed podjęciem trudnej decyzji albo pójściem do nowej pracy w ten sposób, że będzie was boleć głowa, kręgosłup, złapiecie jakąś infekcję albo dopadną was zaburzenia żołądkowe. W takiej sytuacji radzę, byście były dla siebie twardsze – przetrwały gorsze samopoczucie i zrobiły, co jest do zrobienia, a wtedy dolegliwości miną jak ręką odjął.

Baran 21 marca – 20 kwietnia

Będziesz mieć wielki apetyt na sukcesy i pieniądze. Jeśli nie staniesz się zbyt zachłanna, na pewno uda ci się go zaspokoić.

UCZUCIA

Sprawy sercowe pomyślnie ułożą się w kwietniu, kiedy w twoim znaku znajdzie się bogini miłości – Wenus. Na ten miesiąc zakochane pary śmiało mogą planować zaręczyny albo ślub. Podobnie korzystna będzie 2. połowa lipca oraz pierwsza połowa września. Jeśli już masz rodzinę, teraz będzie się wśniej dużo rozmawiało o finansach. Nie da się uniknąć pewnych nieporozumień, gdyż partner może uważać, że nie dość oszczędnie gospodarujesz wspólną kasą. I mówiąc szczerze, może mieć w tym trochę racji...

FINANSE I PRACA

Wiedz, że jeżeli zaszalejesz z wydatkami, to potem będziesz musiała nieco zacisnąć pasa. To może być trudne, gdyż twoje ambicje i apetyty w tym roku będą duże. W związku z tym możesz np. zapragnąć zmienić pracę na bardziej dochodową. Musisz jednak uwzględniać nie tylko pieniądze, ale i inne czynniki, np. czy da ci poczucie bezpieczeństwa, czy koszta, które poniesie rodzina, nie będą zbyt duże? Na początku roku oraz na początku marca wystrzegaj się strat finansowych. Nie podejmuj też wówczas decyzji zawodowych. Poczekaj. Bardzo dobre dni dla Twojej kariery przyjdą w kwietniu i we wrześniu.

ZDROWIE

Będziesz mieć lepsze i gorsze okresy, jednak żadnych większych zagrożeń dla zdrowia nie widać. Tym bardziej że o siebie dbasz i nie potrzebujesz do tego zachęty. Jedynie na początku stycznia i marca powinnaś uważać na kontuzje. Szczególnie jeśli uprawiasz zimowe sporty lub prowadzisz auto. Wiosna przyniesie ci zastrzyk energii i dobrego samopoczucia. Możesz wtedy przeprowadzać różne zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne – prawdopodobnie odniosą one wspaniały skutek.

Byk 21 kwietnia – 21 maja

Sprzyjające wpływy Jowisza i Saturna niosą ci to, czego pragniesz: materialne sukcesy, stabilizację, poczucie bezpieczeństwa.

UCZUCIA

Stałym parom nie będą już wystarczać randki – będziecie chcieli dzielić ze sobą każdą chwilę. Decydując się na małżeństwo weźcie pod uwagę daty na przełomie stycznia i lutego, w połowie maja albo w listopadzie i grudniu. Single największe szanse na spotkanie drugiej połowy mają na płaszczyźnie zawodowej, w interesach, w szkole, itd. Tak więc miejcie oczy szeroko otwarte! Natomiast dla rodzin wielu Byków rok 2008 rok będzie ukoronowaniem pewnych wspólnych starań.

FINANSE I PRACA

Sprzyjające wpływy Jowisza i Saturna oznaczają, że jesteś skazana na sukces. Bardzo korzystny będzie kwiecień i maj, kiedy to na powdzenie Byka pracować będą Słońce, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Wtedy mogą się otworzyć przed tobą szersze perspektywy i wypłyniesz na szerokie wody. Jedne z was awansują, a inne zdobędą wymarzoną posadę; możecie także zmienić pracę na lepiej płatną lub dającą większe możliwości rozwoju czy awansu. Potężny Pluton pomoże wam także pokonać przeszkody, przed którymi do tej pory się cofałyście. Jedyne czego musicie za wszelką cenę unikać, to ludzi o nieczystych intencjach, którzy mogą wam sugerować działania niezgodne z prawem.

ZDROWIE

W tym roku nie będziesz miała ochoty za bardzo skupiać się na swoim zdrowiu. Pochłonięta ważniejszymi i bardziej atrakcyjnymi sprawami, możesz np. zapominać o badaniach kontrolnych albo lekceważyć wskazania lekarza co do różnych dolegliwości, które stale ci towarzyszą. Ogólnie będziesz się czuła zdrowa, silna i zapewne u większości z was tak będzie. Wiedz jednak, że po dobrej passie, która towarzyszy ci w tym roku, przeważnie przychodzi nieco gorsza i wtedy często życie wystawia nam rachunek za dawniej popełnione błędy. Tak więc najlepiej już teraz wpisz sobie do kalendarza pewne terminy, których nie powinnaś przegapić: badania, wizyty.

Bliźnięta 22 maja – 21 czerwca

Ten rok sprzyjać będzie twórczości, rozwijaniu zdolności lub realizacji wymarzonych planów.

UCZUCIA

Dobre wróżby są dla par, które są ze sobą od dawna i być może już trochę zdążyły się sobą znudzić. W tym roku wydarzy się coś, co ożywi związek. Czerwiec będzie dla was drugim miodowm miesiącem. Jeśli wtedy wybierzecie się na wakacje tylko we dwoje, wrócicie znów zakochani! Czerwiec i druga połowa lipca to także bardzo dobry czas dla samotnych Bliźniąt, które wtedy zrobią najlepsze wrażenie na płci przeciwnej. I choć w tym roku może wam być trudno wejść w trwały związek, to przecież uroczy romans też jest coś wart i może mieć swoją kontynuację.

FINANSE I PRACA

Za sprawą Saturna w znaku Panny nieraz będziesz się odwracać ku przeszłości. Dzięki pewnym dawnym decyzjom teraz czekają cię sukcesy lub – niestety – trzeba będzie naprawiać dawne błędy. Życie zweryfikuje niektóre twoje marzenia: te realne się spełnią, ale domki z kart mogą się zawalić. Bądź czujna zwłaszcza w drugiej połowie lutego, w kwietniu, w drugiej połowie czerwca i drugiej połowie października – wtedy powinnaś mocno stanąć na ziemi i decyzje zawodowe oraz finansowe podejmować tylko w oparciu o konkrety. Natomiast wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność, fantazja i wyobraźnia będziesz odnosić same sukcesy. W pełni sił twórczych będziesz w styczniu, marcu, w pierwszej połowie lipca i września.

ZDROWIE

W tym roku wszelkie poważne zdrowotne problemy powinny cię ominąć. Możesz mieć tylko pewne problemy z układem kostnym oraz nerwowym. Musisz wyjątkowo uważać na kręgosłup, gdyż jego choroby często pociągają za sobą dolegliwości neurologiczne. W bardziej stresujących okresach życia towarzyszyć ci więc może bezsenność – powinnaś poradzić sobie z nią przy pomocy dostępnych na rynku środków ziołowych. Jeśli coś cię zaniepokoi, zamiast snuć domysły, od razu idź do lekarza i sprawdź, co ci dolega. Twoją "specjalnością" bowiem będą samodzielnie wystawiane samej sobie diagnozy, która może okazać się nieprawdziwa.

Rak 22 czerwca – 22 lipca

Czeka cię rok pełen wyzwań. Szykuj się na zmiany – głównie w sprawach zawodowych.

UCZUCIA

Najlepszy czas dla dwojga to tygodnie pod opieką Wenus, a więc marzec i dni od połowy czerwca do połowy lipca. Wtedy randki będą najbardziej ekscytujące! W tym czasie także będziesz miała największą moc przyciągania mężczyzn. Przez cały marzec oraz w kwietniu Mars pomoże ci z kolei wykazać więcej inicjatywy, zrobić pierwszy krok w kierunku kogoś, kto ci się podoba. A może zawalczysz o uczucie, które już blaknie? Jeśli twój partner nieco się tobą znudził, właśnie wiosną odzyskasz jego względy, będziesz bowiem przebojowa i odważna. Z kolei wrzesień i pierwsza połowa października przyniesie stabilizację w parach, które są ze sobą od niedawna. Wasz związek nabierze mocy.

FINANSE I PRACA

Wiosną dojdziesz do takiego etapu w karierze, kiedy stwierdzisz, że dalej tą samą drogą kroczyć się nie da. Będziesz więc chciała założyć własną firmę, poszerzyć działalność, przekwalifikować się lub zmienić miejsce zatrudnienia. Chwilami może ci być ciężko, ale zapamiętaj: w tym roku najtrudniejsze będzie zrobienie pierwszego kroku. Kiedy go zrobisz, dalej już będzie łatwiej. Cały czas bowiem pomagać ci będzie Saturn, który obdarzy cię cierpliwością oraz konsekwencją, a także Mars, który doda ci energii. Możesz także liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Najlepsze miesiące dla finansów i spraw zawodowych to czerwiec i lipiec. Wtedy będziesz mogła odcinać pierwsze kupony od tego, co osiągnęłaś wiosną.

ZDROWIE

Twój organizm jest mądry – kiedy więc uzna, że potrzebujesz odpoczynku albo że coś się w nim rozregulowało – będzie wysyłał ci sygnały. Tak więc wiosną i na jesieni mogą ci się dawać we znaki problemy z układem pokarmowym. Szczególnie w sytuacjach stresowych, gdyż zodiakalne Raki na napięcia i zdenerwowanie zwykłe są reagować zaburzeniami trawienia i bólami brzucha. Również wiosną, kiedy będziesz tryskać energią, mogą ci się przydarzać drobne wypadki z powodu nadmiernego pośpiechu i ogromu zajęć. Dobrym sposobem na uniknięcie ich będą nieskomplikowane ćwiczenia (joga, tai-chi) – poprawią one kondycję, a także troszkę cię zrelaksują.

Lew 23 lipca – 23 sierpnia

Ten rok na pewno będzie lepszy od poprzedniego. W życiu uczuciowym i zawodowym sytuacja wreszcie się ustabilizuje.

UCZUCIA

Bardzo potrzebujesz kogoś, dzięki komu oderwiesz się od codzienności, z kim znajdziesz się w innym świecie. Jeśli twój związek z partnerem nie dostarcza ci takich przeżyć, być może poszukasz ich poza nim. Stałe pary powinny w tym roku koniecznie zadbać o to, by wprowadzić do swojego związku nowe doznania. Nuda jest bowiem najpoważniejszym wrogiem waszej miłości. I tobie, i twoim najbliższym doskonale zrobi, kiedy zamiast jechać kolejny raz w to samo miejsce, zafundujecie sobie jakąś dalszą wycieczkę, do innego klimatu.

FINANSE I PRACA

Codzienne obowiązki i zarabianie pieniędzy nie będzie sensem twego życia. Poświęcisz im tyle zaangażowania, ile trzeba, by utrzymać się na powierzchni i zarobić. Sprawy zawodowe toczyć się będą swoim rytmem, od ciebie wymagana będzie jedynie sumienność, dokładność, cierpliwość. Najwięcej inicjatywy i przedsiębiorczości wykażesz w maju i czerwcu, kiedy przez twój znak wędrować będzie Mars. W lipcu i w pierwszej połowie sierpnia Wenus może cię obdarzyć niespodziewanymi pieniędzmi oraz dobrymi okazjami zawodowymi i finansowymi.

ZDROWIE

Ogólnie nie będziesz mogła narzekać, jednak dobra forma fizyczna związana będzie ściśle z twoim samopoczuciem. Tzn. brak wiary w siebie lub długo utrzymujące się stresy mogą fatalnie odbić się na zdrowiu, spowodować spadek odporności i w efekcie chorobę. Powinnaś więc jak najwięcej odpoczywać i uważać na siebie – szczególnie w marcu, w drugiej połowie czerwca oraz w listopadzie.

Panna 24 sierpnia – 23 września

Wszelkie sprawy finansowe ułożą się po twojej myśli. Będzie to okres korzystnych interesów i realizacji dobrych pomysłów.

UCZUCIA

Nie grożą ci żadne wielkie romanse, które pozbawiają spokojnego snu i stawiają życie na głowie. Odwrotnie – jeśli właśnie przeżywasz szaloną miłość, to teraz serce się uspokoi, krew zacznie płynąć wolniej, będzie można podjąć poważniejsze decyzje... Unormujesz swoją sytuację uczuciową, np. porzucisz przygody i wrócisz do męża albo wyjdziesz za mąż za kogoś, z kim do tej pory spędzałaś jedynie randki, weekendy, wakacje. Dla wszystkich Panien, zarówno singielek, jak i mężatek czy narzeczonych, w dziedzinie uczuć korzystny zapowiada się maj i sierpień. Dla wielu z was ten okres będzie pozytywnym przełomem.

FINANSE I PRACA

Możecie stworzyć mocne, solidne podstawy, na których dalej budować będziecie swoją karierę. Owszem, trzeba będzie sporo z siebie dać i nałożyć większą dyscyplinę, ale wysiłek i wzięcie się w ryzy sprawi ci satysfakcję. Powodzenie czeka zarówno te Panny, które pracują na etatach, jak i te, które prowadzą własne interesy. Możecie osiągnąć coś, od czego potem odcinać będziecie kupony. Uważać w interesach powinnyście na początku stycznia oraz na początku marca. Wtedy niczym nie ryzykujcie, pilnujcie pieniędzy i majątku.

ZDROWIE

Choć dla wielu dziedzin twojego życia jest to bardzo pomyślny czas, ty sama często będziesz czuć się wyzuta z energii. Powodem tych melancholijnych nastrojów i niskiej samooceny może być Saturn tranzytujący twój znak – choć realnych podstaw ku temu nie będzie. W lutym, a później w listopadzie, mogą się także odezwać chroniczne dolegliwości, którymi trzeba się będzie zająć. Mogą być one związane z układem kostnym i pokarmowym.

Waga 24 września – 23 października

Będziesz zajmować się tym, co sprawia ci przyjemność. Z głową w chmurach, rozmarzona i zapatrzona w przyszłość czasem nagle zostaniesz sprowadzona na ziemię.

UCZUCIA

Jowisz obudzi w tobie bunt przeciw stagnacji i nudzie. Jeśli skierujesz całą energię na swój związek, zamiast szukać wrażeń poza nim, czeka cię odnowa uczuć. Szukaj pomysłów, jak ubarwić wasze życie erotyczne, co zrobić, by się nie nudzić na wspólnym urlopie. Na pewno znajdziesz atrakcje i przyjemności, które zadowolą was oboje, tylko musisz wykazać tu większą aktywność. Najbardziej burzliwie w sprawach sercowych zapowiada się okres od połowy sierpnia do początku października, kiedy to Wagi poddane będą różnym pokusom i mogą nawet stać się bohaterkami skandalu... Wtedy także najsilniej będą działać na płeć przeciwną.

FINANSE I PRACA

W konfrontacji z twardymi życiowymi realiami często stawać będziesz bezradna jak dziecko. I wciąż coś będzie cię bardzo dziwić. A to wysokie rachunki, a to niezapłacona rata kredytu, wreszcie to, że w połowie miesiąca skończyły ci się pieniądze. Oszczędność i gospodarność nie będą więc twoimi mocnymi stronami. Musisz postarać się jakoś zapanować nad swoją rozrzutnością. Na jesieni sprawy zawodowe przybiorą korzystny obrót: jeśli na przykład pragniesz zmienić pracę lub będziesz potrzebować pieniędzy, wtedy mogą pojawić się świetne okazje, by więcej zarobić lub zdobyć bardziej satysfakcjonujące zajęcie.

ZDROWIE

Najbardziej zaszkodzić możesz sobie sama przez niewłaściwy tryb życia, brak dyscypliny, nieumiarkowanie, a także absolutne lekceważenie zaleceń lekarza. Kiedy już do niego trafisz, nie będziesz łatwą pacjentką; jego wskazówki traktować będziesz bardzo wybiórczo i dopasowywać do swojej wygody i upodobań. Chyba nie trzeba ci tłumaczyć, że postępując tak nierozsądnie, zaszkodzisz tylko sama sobie... Trudno będzie ci także zapanować nad szkodliwymi upodobaniami, np. do niezdrowej diety, słodyczy i używek. Jowisz wyzwoli w tobie postawę "a co mi tam, raz się żyje!". Wiedz, że nie musisz, a nawet nie powinnaś odmawiać sobie różnych przyjemności, ale trzeba wybierać je rozsądnie!

Skorpion 24 października – 23 listopada

Twoje ambicje i oczekiwania wobec życia będą bardzo duże i nie wszystkie uda się zaspokoić.

UCZUCIA

Nawet tym Skorpionkom, które już dawno znalazły swoją drugą połowę, mogą przydarzyć się miłosne zawroty głowy i fascynacje. A w przypadku wielu Skorpionek uczucie może być czymś, co pokrzyżuje im plany. Na przykład dla miłości zrezygnujesz z planowanej podróży lub pracy. Najdziwniejsze miłosne przygody mogą ci się przydarzać w lutym, czerwcu i październiku. Wrzesień oraz październik to bardzo dobre miesiące na śluby. Ale tuż po Nowym Roku oraz na początku marca możliwe gwałtowne zmiany w tych parach, które ostatnio przechodziły poważne kryzysy. Jeśli uczucie między wami dawno się wypaliło, niech każde pójdzie swoją drogą.

FINANSE I PRACA

Twoja kariera rozwijać się będzie pomyślnie. Tak zapewne podsumujesz ten rok, kiedy już minie i kiedy spojrzysz na niego z dystansu. Na co dzień bowiem daleka będziesz od satysfakcji – przede wszystkim z powodu wysokich ambicji. Towarzyszyć ci będzie poczucie, że twoje talenty nie są wykorzystywane, że za mało zarabiasz. Dlatego zamiast biernie czekać, będziesz próbowała sama podjąć decyzje, np. o zmianie pracy, zawalczeniu o inne stanowisko, ale z pewnych powodów może się to odwlekać. Warto więc może zmienić taktykę i np. podzielić dochodzenie do celu na etapy. Mars pomoże ci bowiem w realizacji tych planów dopiero na jesieni.

ZDROWIE

Uparcie będzie powracać do ciebie myśl, żeby coś ze sobą zrobić, np. poddać się upiększającemu zabiegowi, schudnąć, wyjaśnić pochodzenie tajemniczych dolegliwości, znaleźć dobrego specjalistę. Być może uda ci się zrealizować chociaż część tych planów w kwietniu – miesiącu wprost wymarzonym np. na odnowę biologiczną. W maju i czerwcu powinnaś uważać na problemy z krążeniem. We wrześniu zaś warto zwrócić większą uwagę na sprawy kobiece: jeśli dawno nie robiłaś okresowych badań, jesień będzie nieprzekraczalnym terminem.

