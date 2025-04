Na pytanie odpowiada psycholog Monika Dreger

Przyjaźń to relacja, w której obowiązuje wzajemna szczerość. Dlatego nie musi Pani bezkrytycznie akceptować wszystkich poczynań przyjaciółki. Oczywiście ważne jest, w jaki sposób przekazujemy drugiej osobie pewne zastrzeżenia czy uwagi. W tym wypadku swoje stanowisko radzę przedstawić bez krytykowania i atakowania koleżanki. Można jej powiedzieć, że troszczy się Pani o nią i właśnie dlatego chce szczerze przyznać, co w jej postępowaniu budzi Pani obawy. Proszę odwoływać się do własnych uczuć („Niepokoję się, że...”) oraz pozwolić przyjaciółce na wyrażenie własnego zdania. Po spokojnej, serdecznej rozmowie może zechce całą sprawę gruntownie przemyśleć.