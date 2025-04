fot. Fotolia

W zimie spędzamy więcej czasu w pomieszczeniach, jesteśmy mniej aktywni fizycznie, brakuje nam słońca, a dieta jest uboższa w minerały. Wydaje się, że nadejście wiosny wyciągnie nas z domu i wyleczy ze złych nawyków. W rzeczywistości zmiany temperatury i skoki ciśnienia powodują, że organizm doświadcza syndromu zmęczenia wiosennego.

Objawy przesilenia wiosennego

"Przesilenie wiosenne to fizjologiczna reakcja na zmianę pór roku" – tłumaczy dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, lekarz warszawskiej Kliniki Demeter. "Po zimie organizm jest osłabiony, dlatego spada nasza aktywność fizyczna i psychiczna. Takiej reakcji towarzyszą bóle głowy i mięśni, rozdrażnienie, brak koncentracji, mniejsza odporność na stres.

Dodatkowo brak żelaza powoduje nagłe ataki zmęczenia i senność. „Na nogi” postawią nas zmiana trybu życia, odpowiednia dieta i ruch".

Przesilenie wiosenne? Odpocznij!

Podstawowym sposobem na pokonanie przesilenia wiosennego jest wysypianie się, najlepiej osiem godzin dziennie. Sen jest najlepszą regeneracją ciała i umysłu – zużyte komórki są zastępowane nowymi. Skuteczna odnowa jest możliwa, gdy nie angażujemy ciała w żadne działanie, a takim momentem jest właśnie wypoczynek.

Wiosna jest również idealnym momentem na urlop. "Wyjeżdżając wiosną, zmieniamy klimat i w naturalny sposób zwiększamy odporność. Na urlopie mamy więcej ruchu, snu, wypoczynku. W rezultacie dostarczamy organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje" – tłumaczy ekspert Kliniki Demeter.

Przesilenie wiosenne? Zwalcz je dietą!

Bardzo ważne jest odpowiednie odżywianie. "Nie objadajmy się słodyczami i mięsem. Posiłki powinny opierać się na warzywach, owocach, rybach i nabiale. Jedzmy często, ale mało" – radzi dr Czernicka-Cierpisz. Warto, wzorem naszych babć, postawić na profilaktykę i pić herbatę z imbirem, jeść sałatki z dodatkiem czosnku, wybierać miód zamiast cukru.

Wiosna jest idealnym momentem na spożywanie nowalijek, jednak – jak zauważa specjalista – pod warunkiem, że przygotujemy je z rodzimych warzyw. W efekcie rzodkiewka przyspieszy przemianę materii, sałata wzbogaci organizm o kwas foliowy, pomidor obniży ciśnienie, a ogórek usunie nadmiar wody.

Do sałatki warto dodać rzeżuchę, szczypiorek i natkę pietruszki zawierające duże ilości wzmacniającej odporność witaminy C.

Dopadło cię wiosenne przesilenie? Wyjdź na spacer!

Zimą wykorzystujemy więcej energii do wytwarzania ciepła, dlatego nabieramy ochoty na kaloryczne i tłuste posiłki. Zła dieta i brak aktywności fizycznej przyczyniają się do osłabienia organizmu.

Częste przebywanie na świeżym powietrzu nie tylko oczyści, ale również wzmocni nasz organizm. Bez względu na to, czy jeździmy na rowerze, biegamy czy po prostu spacerujemy, dotlenieniem się oddalimy perspektywę depresji.

Należy też pamiętać o systematyczności. – "To, że cały dzień poświęcimy na aktywność fizyczną, a następne dwa spędzimy przed telewizorem, nie przyniesie pożądanych efektów. Lepiej pospacerować godzinę dziennie, ale systematycznie" – zaleca ekspert Kliniki Demeter.

