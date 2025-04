Szacuje się, że 20% z nas przynajmniej raz w życiu przejdzie epizod depresyjny. Depresja jest zaburzeniem psychicznym o złożonych przyczynach. Dlatego też leczenie jej bywa złożone. Niektóre badania naukowe sugerują, że suplementując witaminę D, można zmniejszyć ryzyko rozwoju depresji lub jej nawrotu. Istnieje wiele argumentów za tym, żeby każdy z nas sprawdzał swój poziom witaminy D i w razie jej niewystarczającej ilości - uzupełniał braki.

Witamina D jest szeroko badana przez naukowców i dzisiaj wiemy, że jej niedobory mogą wiązać się z rozwojem różnych chorób przewlekłych, obniżonym nastrojem, brakiem energii i gorszą odpornością. Nie brakuje badań, które wskazują na związek witaminy D oraz depresji.

Witamina D jest związkiem niezbędnym człowiekowi, którego organizmowi dostarczamy głównie poprzez syntezę skórną w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne, oraz (w mniejszym stopniu) z jedzeniem. Jest ważna dla pracy mózgu i może brać udział w procesach organizmu odpowiedzialnych za rozwój depresji.

Niestety większość z nas ma niedobory witaminy D. Z racji tego, że jedzenie nie stanowi wystarczającego jej źródła, jedyną opcją uzupełnienia jest zazwyczaj suplementacja.

Sprawdź, jakie są: naturalne źródła witaminy D.

Niewystarczający poziom witaminy D w organizmie jest związany z większym ryzykiem rozwoju depresji. Dowodzi temu co najmniej kilka badań. Istnieją również prace, w których nie zauważono takiego związku.

W jednym z badań (publikacja w Mayo Clinic Proceedings) sprawdzano związek poziomu witaminy D z depresją u osób z historią tej choroby. Okazało się, że pacjenci, u których nie było niedoborów witaminy D mieli mniejsze ryzyko nawrotu depresji niż ci, którzy mieli za mało tego związku we krwi. W innym badaniu (publikacja w Current Drug Targets) naukowcy dowiedli, że poziom witaminy D może również wpływać na nasilenie objawów tej choroby. Z kolei analiza z udziałem ciężarnych wskazała, że kobiety z niedoborem witaminy D w ciąży, częściej miały depresję poporodową - czyli obniżenie nastroju, które pojawia się w ciągu dni, tygodni lub miesięcy po porodzie.

Brak witaminy D to także jeden z możliwych powodów sezonowej depresji, na którą wiele osób skarży się w miesiącach jesiennych i zimowych - w czasie, kiedy drastycznie spada w naszych organizmach poziom "słonecznej witaminy".

Nie ma wytycznych, które zalecałyby podawanie witaminy D przy depresji, jednak według wielu ekspertów, takie być powinny. Jak wynika z różnych badań, suplementacja witaminą D może łagodzić objawy depresji.

Badaczka uważa, że wszyscy lekarze powinni sprawdzać poziom witaminy D i uzupełniać ją w razie potrzeby. Przy tym trzeba pamiętać, że podstawowe metody leczenia depresji obejmują psychoterapię oraz leki przeciwdepresyjne.

Zażywanie witaminy D jest zalecane wszystkim w miesiącach od września do kwietnia, czyli w okresie zmniejszonej ekspozycji na promienie słoneczne. Niezależnie od problemu depresji, w tym czasie powinniśmy przyjmować witaminę D, ponieważ jej podaż z jedzeniem nie jest dla organizmu wystarczająca.

Rekomendowane dawki witaminy D na dobę:

Witaminę D dostarczymy organizmowi również poprzez zwiększenie ekspozycji na słońce oraz z niektórymi produktami spożywczymi, takimi jak: tłuste ryby, grzyby, mleko i jaja.

Pod kątem depresji badane są również inne niż witamina D związki odżywcze. Okazuje się, że objawy depresji mogą nasilać m.in. niedobory:

To też potwierdza, że właściwa i zbilansowana dieta jest jednym z ważnych czynników wpływających na nasz nastrój. A w szczególnych przypadkach pomocne jest uzupełnianie składników poprzez suplementację.