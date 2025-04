Trauma – jak ją zwalczyć?

Według zwolenników psychoanalizy, metoda wizualizacji umożliwia nie tylko dotarcie do treści zawartych w podświadomości, ale i zmianę treści nieświadomych nie tyle poprzez zmianę przeżytych faktów (bo tego zmienić się nie da), ile zmianę sposobu opracowywania przeżyć. Może więc być pomocna przy terapii po traumatycznych wydarzeniach w przeszłości pacjenta.

Wizualizacja i relaks

S. Siek uważa, że przeżywane stresy wyniszczają energię adaptacyjną człowieka. Wizualizacja, wnosząc do procesu terapii elementy relaksacji, może wpływać również na zmniejszenie poziomu stresu, a tym samym pozwala zachować cenną energię adaptacyjną. Wspomaga ona osiąganie stanu demobilizacji organizmu – wyobrażenia o przyjemnej treści mogą ułatwić zmniejszenie napięcia psychofitycznego.

Fobia i niepokoje

W swoich badaniach Stozya i Budzyński wykorzystywali połączenie wizualizacji stresujących scen z ćwiczeniami relaksacyjnymi, co wpłynęło dodatnio na leczenie fobii i niepokojów.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

