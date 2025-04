Ty po prostu jesteś Rakiem (opiekunem jest Księżyc), Skorpionem (Pluton/Mars) lub Rybą (Uran/Saturn), a twoim żywiołem jest woda. To ona obdarza cię uczuciem, intuicją, harmonią, opiekuńczością, akceptacją, czułością. Jeśli odczuwasz jej niedobór, jesteś pełna napięcia, nie potrafisz odpoczywać, nie umiesz się wyciszyć. Gdy masz jej za dużo, stajesz się leniwa, nie chce ci się pracować, popadasz w melancholię. Na szczęście znasz sposoby, by w prosty i naturalny sposób poradzić sobie z napięciem i stresem lub też dodać organizmowi energii życiowej.



Wszystko, co kochasz, związane jest z wodą. Róże, które bez wody nie mogłyby żyć, mięsiste liście sukulentów, smakowite liście sałaty, tajemnicze nenufary. Jako prawdziwa wielbicielka wody chętnie kupujesz ozdoby z przezroczystymi ametystami czy turmalinami, najlepiej w różnych odcieniach błękitu, podobają ci się miedziane bransoletki, niczym mała dziewczynka potrafisz się zapatrzeć w biegnącą po podłodze kulkę rtęci, która dała nogę z termometru.



Jesteś romantyczką, lubisz spacery o zmierzchu i w towarzystwo osób dojrzałych z określonym bagażem życiowym. Zazdrościsz im dystansu i spokoju, bo to twoje słabe strony.

Mimo że woda daje ci niebywałą siłę, nie potrafiłabyś jak każdy zresztą znak funkcjonować bez wsparcia innych żywiołów. W twoim przypadku - ognia, powietrza i ziemi. Dopiero ich połączenie stanowi o ożywczej sile twojego organizmu. Woda zresztą z pozostałymi żywiołami całkiem nieźle się dogaduje, choć z ogniem potrafi się wziąć za łby. Jeśli jesteś w dobrej formie, znaczy to, że istnieje między żywiołami pełna harmonia i równowaga, jeśli czujesz się źle, w twoim środku panuje chaos. Pamiętaj, musisz zawsze korygować nadmiar lub brak określonych żywiołów. Żeby naładować się brakującą energią, wystarczy przebywać z osobą, która ją posiada, albo poszukać jej w przyrodzie. Gdy czujesz jej nadmiar, stajesz się nadwrażliwa i zmienna. Trudno wówczas na tobie polegać. Nie martw się jednak, z chwilowymi trudnościami potrafisz sobie poradzić, bo woda dość szybko regeneruje twoje siły, a poza tym jako znak wodny jesteś świetnym psychologiem i masz niebywałą umiejętność przewidywania rozwoju wydarzeń. W dodatku wiesz, czym jest naturalna aktywacja witalności i energii życiowej. Potrafisz w prosty i bezpieczny sposób radzić sobie zarówno z niedoborem energii, zmęczeniem i znużeniem, jak i sytuacjami trudnymi, pełnymi napięć i stresu.

Reklama

Czy to znaczy, że powinnaś żyć beztrosko, bo nic złego przytrafić ci się nie może? Ależ skąd! Ciebie także dotyczą najróżniejsze zdrowotne załamania. Masz skłonności do zmęczenia psychicznego i fizycznego, walcz z tym koniecznie, bo to może być początek innych chorób. Walcz także ze stresem, to zły doradca. Jeśli jesteś Rakiem, czyli nadwrażliwcem, możesz mieć problemy z żołądkiem, często na tle nerwowym, Skorpiony z kolei miewają kłopoty z zaburzeniami hormonalnymi, ale szybko potrafią dojść do zdrowia, bo mają ogromną zdolność regeneracyjną. Najgorzej bywa z Rybami, najbardziej delikatnymi w wodnym trygonie. Mają skłonności do nadmiernych infekcji, ciągle zapadają na anginę, z którą bez przerwy walczą, bywają także alergikami i niestety, palaczami (może tu tkwi źródło wielu problemów). Jeśli już nie potrafisz rzucić palenia, spróbuj innych metod. A że Ryby często cierpią za miliony, zapadają przy okazji na wiele chorób. Najbardziej uciążliwe są choroby limfatyczne. Ryby nigdy nie powinny zapominać o swoich stopach i ich masowaniu.

Jak zauważyłaś, woda to wszelakie odcienie emocji. Dlatego tak bardzo jesteś uzależniona od nastroju, tak bardzo potrzebujesz spokoju i akceptacji, i tak mocno reagujesz na impulsy świata zewnętrznego. Rak najgorętszym uczuciem darzy dom i rodzinę, Skorpion kocha wszelkie najbardziej skryte tajemnice, a Ryba to specjalistka od spraw mistycznych. Rak swą wrażliwością przypomina ciągle pofalowane ogromne obszary wody, Skorpion to woda w postaci sopli lodu, Ryba to woda pod postacią pary. Ludziom dobrze jest z wami. Jesteście taktowni, a waszymi największymi zaletami są wrażliwość i inteligencja emocjonalna. Gdy wam z innymi za ciasno, szukacie odosobnienia, azylu. Chcecie w ciszy uporządkować i zrozumieć swoje emocje. Trwa to zazwyczaj krótko. Bywa jednak, że zamykacie się na dłużej. Samotność, bezruch i wypoczynek cenicie równie wysoko jak przyjaźń.

Reklama

W życiu zawodowym i nie tylko Raki powinny postawić na wyobraźnię, intuicję i swoją indywidualność. Skorpiony winny się kierować tym, co najbardziej interesujące, a Rybom nie wolno robić niczego wbrew sobie. Wszystkie powinny bardziej zadbać o siebie. Wodni należą wszak do ludzi, których trudno poznać i tak do końca rozszyfrować. Bez autoreklamy nie zdobędą ani upragnionej pracy, ani partnera.

Mają przecież opinię istot mało praktycznych, niezbyt dobrze przystosowanych do życia, skłonnych do uzależnień i nałogów. A kto się z takim zechce zadawać? Jest w tym ziarenko prawdy. Wodni to natury dwoiste. Ich ciemna strona jest równie wyrazista jak jasna. Ale czy wolno pamiętać tylko o ciemnej, skoro jasna jest tak intrygująca.