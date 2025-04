Sen alkoholika



Inaczej reaguje na alkohol organizm człowieka, któremu dostarczamy trunek regularnie, a inaczej, gdy wypijemy tylko kieliszek wina przed snem raz na dwa lub trzy tygodnie.

Reklama

Zaburzenia snu u alkoholika polegają głównie na tym, że nie może on zasnąć, a nawet jeśli już mu się to uda, często się wybudza. Powoduje to, że w ciągu dnia odczuwa on zmęczenie. Nie można w tym wypadku liczyć na to, że ograniczenie picia będzie lekarstwem na bezsenność. Może ono bowiem wywołać objawy abstynencyjne, a co za tym idzie – trudności z zaśnięciem mogą być jeszcze większe niż dotychczas. Oprócz trudności z zaśnięciem pojawiają się halucynacje. Jeśli objawy abstynencyjne są ostre, sen może składać się wyłącznie z krótkich odcinków snu REM występujących na zmianę z wybudzeniami.

Po ograniczeniu ilości wypijanego alkoholu, objawy abstynencyjne zaczynają z czasem ustępować (czas, w jakim to nastąpi, zależy od organizmu oraz stopnia zaawansowania nałogu). Mimo to sen alkoholika może już nigdy nie wrócić do stanu sprzed okresu uzależnienia, nawet po kilku latach od rozpoczęcia leczenia. W tym wypadku wielu alkoholików może pomyśleć, że powrót do intensywnego picia może poprawić jakość snu. Jest to jednak błędne myślenie, a poprawa jest pozorna, bowiem już po kilku tygodniach, niekiedy miesiącach, prawidłowy wzorzec snu znowu zostaje zaburzony.

Zobacz też:

Leczenie alkoholizmu

Alkomat Online

Alkohol a sen zdrowego człowieka



Jednak alkohol nie zaburza tylko snu osób od niego uzależnionych. Wpływa on również na sen tych, którzy nie są dotknięci chorobą alkoholową. Okazuje się bowiem, że nawet lampka wina na kolację wystarczy, żeby mieć problemy ze snem. Może nie w jego pierwszej połowie, ale w drugiej. Zaburzenia polegają na częstych pobudkach w ciągu nocy i trudnością z ponownym zaśnięciem.

Alkohol przyczyną bezdechu sennego



Alkohol może wywoływać też niekiedy OSA – obstrukcyjny bezdech senny. Polega on na zatamowaniu górnych dróg oddechowych, co powoduje przerywany oddech, a co za tym idzie – wielokrotne budzenie się w ciągu nocy. Na bezdech wywołany alkoholem są narażeni są głównie alkoholicy, nawet ci, u których wcześniej OSA się nie pojawiał.

Zobacz też: Terapia dla alkoholików

Sen a picie alkoholu w ciąży i po porodzie



Alkohol wypijany przez kobietę w ciąży ma duży wpływ także na sen płodu. Naukowcy przeprowadzili badania sprawdzając aktywność elektryczną mózgu u kilkumiesięcznego płodu. Jak się okazało, jego sen był przerywany.

Alkohol zaburza również sen niemowląt, których matki piją alkohol. Kobiety mogą zauważyć, że ich maluchy zasypiają szybciej, gdy w ich mleku znajduje się nawet śladowa ilość alkoholu. Jednak ten sen nie trwa długo, bo już po kilku godzinach dziecko się budzi i nie może ponownie zasnąć.

Reklama

Z przeprowadzonych badań wynika, że alkohol, nawet w niewielkich ilościach, może zaburzyć prawidłowy przebieg snu.