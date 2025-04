Wpływ obecności innych na nasze działanie

Ponoć każdy człowiek jest panem własnego losu, ale czy to rzeczywiście prawda?

Żyjemy w przekonaniu, że każdy z nas samodzielnie decyduje o tym, czy zapalić pierwszego papierosa lub zostać dłużej po godzinach w pracy. W końcu to wszystko jest zależne tylko od naszej wolnej woli, ale czy oby na pewno tak jest?

Człowiek to istota społeczne, żyjąca w grupie, która wzajemnie na siebie oddziałuje w mniejszym lub większym stopniu w zależności od naszej osobowości. Nasze działanie niejednokrotnie okazuje się efektem wpływu innych osób i to każdego dnia.

Nawet nasze zainteresowania, które też gdzieś muszą mieć swój początek wiążą się z wpływem innych osób z naszego otoczenia, bo dlaczego ktoś robi coś ten „pierwszy raz” np. zaczynamy grać na gitarze lub podpisujemy pierwszą petycję?

Odpowiedz jest prosta: bo inni tak robią. To oni pokazują nam nowe możliwości, które nabyli dzięki innym i przekazują je (nieświadomie) dalej.

Zazwyczaj nie doceniamy wpływu społecznego, łatwo zapominamy, że jesteśmy istotami społecznymi. Posiadanie wokół siebie innych ludzi jest również bardzo ważne, ponieważ tylko przez kontakty z innymi możemy zaspokoić podstawowe potrzeby , takie jak potrzeba przynależności, pozytywnej samooceny, kontroli zaufania, miłości i seksu. To zachowania i reakcje innych decydują o tym co uważamy za istotę naszej tożsamości.

Doskonale odzwierciedla to przysłowie „Kto z kim przystaje takim się staje”.

Obserwujemy osoby w naszym otoczeniu, a im więcej czasu z nimi spędzamy tym większe prawdopodobieństwo, że przejmiemy zupełnie nieświadomie ich cechy charakteru.

Warto zastanowić się również nad tym jakie są faktyczne mechanizmy oddziaływania innych osób w otoczeniu na nasze działanie.

Do najważniejszych należy:



facylitacja społeczna - jest to napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie zadań opanowanych lecz gorsze wykonanie zadań, których dopiero się uczymy.

Obecność innych powoduje w nas pobudzenie do działania w określonej sytuacji. W zależność od tego czy jest to sytuacja łatwa dla nas do opanowania (wykonujemy działania znane nam) wpływ innych nas dodatkowo motywuje, dowartościowuje. Jeśli znajdujemy się w zupełnie nowej nam sytuacji (podejmujemy się nieznanych nam działań) świadomość obecności innych będzie nas dodatkowo rozpraszać i ograniczać.

Choć każdy z nas dąży do indywidualności w myśli i działaniu, to nie jesteśmy w stanie obronić się w zupełności od podatności na zachowania i sugestie innych. Faktycznie zależy to od naszej silnej osobowości. Jednak, jeśli będziemy starali się nad wyraz wybijać z otaczającej nas grupy społecznej możemy stać się dewiantami cechujących braku podatności na wszelkie sugestie innych, co w konsekwencji może prowadzić do wykluczenia ze społeczeństwa i nic dobrego nam to nie przyniesie. Tak wiec jak we wszystkim należy zachować umiar oraz własny rozum.



Ewelina Laura Schmidt