Nasz organizm reaguje w sposób natychmiastowy na wszelkiego rodzaju zmiany, które mają związek z ciśnieniem, temperaturą oraz opadami. Ale tylko niektóre osoby odczuwają te zmiany jako niekorzystne dla siebie, dla innych nie są one tak zintensyfikowane. Każdy z nas odbiera je w sposób bardzo jednostkowy i indywidualny. Dla jednych nawet niewielki skok ciśnienia może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu.

Meteopaci

Z reguły jest tak, że osoby wrażliwe na zmieniającą się aurę – jeśli są to czynniki niekorzystne – odczuwają szereg dolegliwości somatycznych. I tak są to na przykład: bóle głowy, zawroty, mdłości, ogólna ociężałość, bóle w stawach, pogorszenie wzroku, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia snu (bezsenność lub nasilona potrzeba snu), potliwość, przyspieszona praca serca itp. Jak większość tego typu objawów mają one również wpływ na naszą psychikę. I dlatego też skutkiem funkcjonowania naszego organizmu są niekorzystne stany psychiczne. Można tu zauważyć podenerwowanie, apatię, zrezygnowanie, rozleniwienie, brak motywacji do działania, poczucie beznadziejności, negatywne myśli, łatwość w wywoływaniu konfliktów, zmniejszona koncentracja uwagi itp.

Jak przeciwdziałać?

Zdaje się, że na pogodę za oknem nie mamy wpływu, jak więc przeciwdziałać tego rodzaju problemom? Składa się na to wiele czynników, które w dużej mierze zależą od naszego trybu życia. Większą odporność fizyczną i psychiczną można do pewnego stopnia wypracować, a co za tym idzie, zmniejszyć skutki niepożądanych zmian klimatycznych. Najistotniejszym elementem jest racjonalne odżywianie. Jeśli nasza dieta jest bogata w witaminy i sole mineralne, wówczas jesteśmy mniej narażeni na bodźce zewnętrzne. Dostarczanie odpowiednich składników do organizmu jest podstawą optymalnego funkcjonowania. Należy pamiętać, aby dieta opierała się na dużej ilości warzyw i owoców oraz aby była zróżnicowana.

Kolejnym elementem, który z pewnością wspomoże odporność jest regularny wysiłek fizyczny. Nie muszą to być zajęcia pod okiem instruktora w profesjonalnym fitness klubie (chociaż taka opcja wydaje się najbardziej pożądana), ale biegi, spacery z psem, jazda na rowerze, pływanie czy choćby praca w ogródku dają równie zadowalające wyniki. Ważne, aby czynności te były powtarzane, w miarę możliwości, systematycznie.

Odpowiednie proporcje

Istotne jest również, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Czas, który powinniśmy przeznaczyć na zregenerowanie sił, choć jest dla każdego różny, jest podstawą do pozbycia się negatywnym emocji, które mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Nie należy także zapominać o odpowiedniej ilości snu i właściwych do niego warunkach. Przewietrzona sypialnia ułatwi zasypianie i poprawi jego jakość.

Wszystkie te elementy, sumiennie wprowadzone w nasze codzienne życie z pewnością zmniejszą odczuwanie negatywnym zmian w pogodzie. Chociaż nie mamy wpływu na to, jakie będzie niebo kiedy otworzymy oczy, z pewnością możemy sobie pomóc w pozytywnym postrzeganiu nawet najbardziej pochmurnego poranka.

